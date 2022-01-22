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T1特攻狂飆21顆三分寫紀錄 大勝雲豹寫主場5連勝

2022/1/22 21:01（1/22 21:11 更新）
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台灣職籃T1聯盟桃園雲豹隊（白衣）22日在新莊體育館出戰新北中信特攻隊（黑衣），雲豹終場以104比125吞敗，選手賽後難掩落寞。中央社記者張新偉攝　111年1月22日
台灣職籃T1聯盟桃園雲豹隊（白衣）22日在新莊體育館出戰新北中信特攻隊（黑衣），雲豹終場以104比125吞敗，選手賽後難掩落寞。中央社記者張新偉攝　111年1月22日
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（中央社記者龍柏安台北22日電）T1聯盟新北中信特攻今天下起三分雨，全隊聯手轟進21顆三分球改寫聯盟紀錄，全場最多領先33分，終場以125比104輕取桃園雲豹，也拿下主場5連勝。

台灣運彩xT1聯盟今天原訂共進行兩場比賽，不過因應台北市政府最新防疫規定，聯盟宣布台灣啤酒英熊本週2場主場賽事延賽，僅剩新北中信特攻在主場新莊體育館，迎戰聯盟排名墊底的桃園雲豹。

特攻今天展現強大外圍火力，全隊合力飆進21顆三分球，寫下聯盟單場新猷，此外特攻與雲豹兩隊加總共投進38記三分球，同樣也是聯盟紀錄。

靠著強大長程火力護航，特攻內外攻勢無往不利，團隊三分球累計47投21中、命中率達44.7%，兩分球團隊命中率更高達50.9%，在幾乎一路領先的優勢下，也逼得雲豹吞下最長的7連敗。

特攻贏球後是近6戰所拿下的第5勝，同時也是近來3連勝，此外球隊戰績也以7勝4負擠下台灣啤酒英熊，暫居聯盟第2，僅次於9勝1負獨走的高雄全家海神。

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特攻洋將厄力（Cleanthony Early）上週場均可繳出33分，此役他維持高檔狀態，全場再繳出36分、15籃板的「雙十」成績單，搭配「黑豹」阿巴西22分、9籃板，本土射手謝亞軒也飆進4記三分球挹注18分。

至於雲豹方面，則以新同學吉倫（John Gillon）的29分最高，其次同樣是洋將威廉斯（Troy Williams），他拿下24分、13籃板，本土方面則以盧捷閔的16分最佳。（編輯：陳政偉）1110122

台灣職籃T1聯盟桃園雲豹隊22日在新莊體育館以104比125不敵新北中信特攻隊，雲豹洋將吉倫（John Gillon）（前）全場拿下29分，惜仍無緣勝利。中央社記者張新偉攝　111年1月22日
台灣職籃T1聯盟桃園雲豹隊22日在新莊體育館以104比125不敵新北中信特攻隊，雲豹洋將吉倫（John Gillon）（前）全場拿下29分，惜仍無緣勝利。中央社記者張新偉攝　111年1月22日
T1聯盟桃園雲豹隊22日作客新莊體育館交手新北中信特攻隊，雲豹洋將威廉斯（Troy Williams）（持球者）拿下24分13籃板，可惜球隊終場以104比125吞敗。中央社記者張新偉攝 111年1月22日
T1聯盟桃園雲豹隊22日作客新莊體育館交手新北中信特攻隊，雲豹洋將威廉斯（Troy Williams）（持球者）拿下24分13籃板，可惜球隊終場以104比125吞敗。中央社記者張新偉攝 111年1月22日
台灣職籃T1聯盟桃園雲豹隊22日在新莊體育館以104比125不敵新北中信特攻隊，雲豹陣中盧捷閔（白衣者）全場貢獻16分，可惜仍無法幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝　111年1月22日
台灣職籃T1聯盟桃園雲豹隊22日在新莊體育館以104比125不敵新北中信特攻隊，雲豹陣中盧捷閔（白衣者）全場貢獻16分，可惜仍無法幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝　111年1月22日
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