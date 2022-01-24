王伯洋7局好投 大專聯賽台東大學隊史首闖冠軍戰

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽，台東大學先發投手王伯洋今天7局無責失分好投壓制，曾宇慶敲出超前比分二壘打，率隊以5比4擊敗輔仁大學，隊史首度闖進大專聯賽冠軍戰。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽今天在三重棒球場舉行，台東大學與輔仁大學交手，台東大學先發投手王伯洋總計用96球投7局，被敲出3支安打，投出4次三振，失掉4分皆非責失分，表現不錯、拿下勝投。

今天比賽7局打完，兩隊4比4戰成平手，台東大學8局有攻勢，陳唯翔率先敲出安打，曾宇慶二壘打，幫助球隊送回致勝分。

台東大學大專聯賽過去最佳成績為109學年度季軍，今天4強拿勝，隊史首度闖進冠軍戰，明天冠軍戰將與國立體大交手，無論輸贏都是隊史紀錄。

台東大學總教練王信民表示，其實台東大學戰力不輸輔仁大學，今天比賽應該可以順利搶下，比賽前半段球員有點緊繃，不斷鼓勵他們，都打到決賽了、放開打，還好球員有聽進去，才能順利拿勝。

台東大學預賽、複賽碰上輔仁大學都輸球，今天4強搶下關鍵勝利，王信民表示，今天團隊安打數多，但可惜還是有一些得點圈機會沒有把握，還有跑壘失誤，兩隊都是複賽最後才擠進4強，大家都很有拚勁。

王信民稱讚王伯洋表現很優秀，今天掉分幾乎都是守備影響，也稱讚他的控球、球質，還有自信心都有提升。

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王伯洋表示，確定晉級4強時，教練團就有告知要扛先發，守備失誤不會在意，也告訴自己不要自亂陣腳，過去有保送偏多的控球問題，教練團也不斷提醒，「被打倒沒有關係，不要自己投倒。」

王伯洋自評今天表現80分，有特別針對輔大打者習性研究，可以在關鍵比賽投滿7局已經是進步，平時也會看影片，希望可以強化關節柔軟度。王伯洋今年大四，畢業後想先去業餘球隊磨練，「業餘隊相對穩定，自己能力還不算頂尖無法站穩，先磨練、有機會再挑戰職棒。」（編輯：張雅淨）1110124