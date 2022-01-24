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UBA健行重紀律 主力中鋒屢次違反隊規遭退隊

2022/1/24 20:40
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（中央社記者黃巧雯新北24日電）健行科大本季以純本土陣容應戰，面對主力中鋒劉彥廷屢次違反隊規，球隊祭出退隊處分，教頭劉孟竹今天表示，球隊有球隊規矩，沒有人可以破壞，他強調紀律比成績更重要。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽第4階段在台藝大、世新大學兩地舉行，繼政大晉級8強後，健行科大今天以75比70擊敗國體大，成為第2支前進8強的球隊。

劉孟竹賽後接受媒體聯訪時表示，考量未來8強賽將連打7場，每場都是硬仗，今天上半場採取「5上5下」調度，希望有更多球員能分擔最後階段4場賽事，並累積球員經驗，讓8強賽有更多可用之兵。

健行科大開季前原本規劃找來外籍生助陣，但部分原因生變，以歷年來最少的13名本土球員應戰，劉孟竹今天主動跟媒體透露，未來8強賽會再少1名球員，主力中鋒劉彥廷屢次違反隊規，目前已被退隊。

「我知道今年我們很需要戰力，特別是禁區球員。」不過劉孟竹表示，儘管8強賽球隊禁區戰力會比較薄弱，但成績與紀律之間，他仍選擇球隊紀律，「今年就12人完成賽季」。

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健行上季飽受傷兵所擾，本季面臨同樣問題，所幸谷毛唯嘉今天歸隊，本季首秀上場23分鐘，拿下11分、6籃板、4助攻，劉孟竹表示，希望球隊不要再出現傷兵，他也預告高錦瑋恢復狀況不錯，可望在8強賽歸隊。

傷癒復出的谷毛唯嘉，歸隊首戰還在找尋比賽感覺，自評狀況已恢復7、8成，儘管教練團已特別控制上場時間，但因體能還未恢復，讓谷毛唯嘉直喊「很累，第1節上去跑兩個來回，我就覺得很辛苦」，他表示，還好距離8強賽還有段時間，農曆春節期間將不會鬆懈，會持續練習。（編輯：張雅淨）1110124

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