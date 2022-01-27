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NBA騎士連勝氣勢公鹿也難擋 擠進東區前3強

2022/1/27 13:40
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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天延續連勝氣勢，以115比99大勝衛冕冠軍的密爾瓦基公鹿，擠進東區前3強之林。

邁阿密熱火110比96擊敗紐約尼克，續保東區龍頭當天，騎士勇奪最近9戰的第8勝，戰績躍升至東區第3，公鹿則跌至第5。

騎士前鋒洛夫（Kevin Love）今天飆進25分，奧斯曼（Cedi Osman）進帳23分，全隊此役共轟出19記三分球，氣勢銳不可當。

騎士的賈蘭德（Darius Garland）也繳出19分與8助攻，新秀莫布里（Evan Mobley）貢獻16分。

洛夫賽後提及對公鹿拿下勝利時說：「這場勝利很重大，我們今晚是一支非常棒的團隊。」

兩度榮獲最有價值球員的公鹿球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因傷休兵1天後歸隊，替球隊攻下26分，但也出現7次失誤。公鹿全隊19次失誤白白送給騎士31分，3連勝止步。

騎士全隊共抓下12個進攻籃板，貢獻19分。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110127

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