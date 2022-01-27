中職首批洋將來台名單 疫情指揮中心已核可

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職在1月初送審第一批洋將申請名單，秘書長楊清瓏今天表示，已經收到體育署回函，中央流行疫情指揮中心核可洋將來台灣，各球團第一批外籍球員及其家眷可如期抵台。

台灣目前因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進行邊境管制，中職今年新球季洋將、外籍教練要入境台灣，仍要像去年一樣透過專案申請，經過體育署及中央流行疫情指揮中心核可後才能來台。

中職在1月10日蒐集第一批各球團的洋將名單送審，中職秘書長楊清瓏今天接受媒體訪問時說，中央流行疫情指揮中心已在今天通過了首批洋將名單，共36人（包括外籍球員、教練及其家眷）通過核定，他們能趕在2月初抵達台灣，經過隔離程序後正式加入球隊訓練。

去年季末因部分洋將的家人沒辦法來台灣，導致他們過於思念家人而提早離隊，不過這次送審的洋將名單中，也有一併申請洋將家眷的來台許可，讓洋將減少思鄉情緒。至於來不及在第一批送審的洋將名單，楊清瓏指出，之後球團送資料來就會隨時送審。（編輯：張芷瑄）1110127