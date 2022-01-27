台日交流賽是否成行偏向樂觀 中職持續準備

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職將組隊到日本與日本國家隊打交流賽，已提交防疫計畫，疫情指揮中心指揮官陳時中的態度樂觀，中職秘書長楊清瓏說，現在等回文同時會繼續準備相關事宜，預計過年後可望確定。

中華職棒聯隊將由統一獅隊總教練林岳平領軍，日本武士隊則由栗山英樹領軍，台日交流賽預計在3月5日、6日於東京巨蛋進行。雖然因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係有可能會有變數，但中職一直朝著會打的方向來準備。

之前楊清瓏受訪時曾表示，中職聯隊去日本時預計採取泡泡模式，至於回到台灣之後，也希望申請運動泡泡，讓中職聯隊的球員在隔離期間，可以申請去球場練球，只在球場與隔離旅館間移動，讓他們順利銜接上熱身賽，目前已經交出防疫計畫書送審。

對於這項問題，25日疫情記者會上曾有記者提問，當時中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，「基本上這種運動的泡泡，我們都已經在這段時間有做過，相關的計畫我們會審視，如果沒有問題，我們盡量支持。」

陳時中給出偏向樂觀的答案，楊清瓏今天接受中央社記者訪問時表示，「滿高興的，現在就是所有事情要等回文，我們才會對外說，可能要等過年後。」

除了等待指揮中心的回文，中職同時積極在準備台日賽的相關事宜，包括組隊、與各球團聯繫、密切與日本方聯絡。楊清瓏說：「看起來只要疫情狀況OK，應該不會有什麼變數，我們都是持續在準備。」（編輯：張雅淨）1110127