輪椅球王奧柯特退休 誓言繼續改變人們對身心障礙者看法

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輪椅網球王奧柯特在澳洲網球公開賽決賽失利後，27日宣布退休，為他輝煌的職業生涯劃上句號。（圖取自facebook.com/dylanalcottofficial）

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（中央社墨爾本27日綜合外電報導）輪椅網球王奧柯特在澳洲網球公開賽決賽失利後，今天宣布退休，為他輝煌的職業生涯劃上句號。在這段職業生涯中，他成為知名的身心障礙者權利倡議人士。

現年31歲的奧柯特（Dylan Alcott）為澳洲籍，是戰績最佳的4人制網球運動員，擁有15個大滿貫單打和8個雙打冠軍，他在澳網賽前就宣布了退休決定。

宣布退休前，奧柯特2021年創下了空前戰績，拿下金滿貫，即包辦了同一年的4人制網球4大單打賽和帕拉林匹克運動會冠軍。

但這位世界排名第一、澳洲著名的體育和媒體人物，無法再登上人生的高峰，在本屆澳網決賽以7比5、6比0向荷蘭籍第二種子施洛德（Sam Schroder）稱臣。

奧柯特在球場邊強忍淚水說：「我真的是世界上最幸運的人，我不需要今天贏球就能意識到這一點。」

施洛德對他表達敬意說：「感謝你所做的一切，你激勵了那麼多人外出運動。」

從球場退休的同時，奧柯特昨天獲提名為澳洲年度風雲人物，他承諾利用這個角色繼續改變大家對身心障礙者的看法。

奧柯特說：「我的目的是改變大家的觀念，這樣身心障礙者就可以過他們應該過的生活，不僅限於體育，還包括就業、受教育、拍電影或電視、約會、上酒吧以及參加節慶活動。」

「這就是我不願繼續臥床的原因，並不是為了贏得金牌或大滿貫賽事。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110127