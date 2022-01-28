納達爾挺進澳網決賽 距21座大滿貫金盃一步之遙[影]

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（中央社墨爾本28日綜合外電報導）西班牙名將納達爾今天在澳洲網球公開賽4強戰，以6比3、6比2、3比6、6比3力退義大利新生代好手貝雷蒂尼，生涯第6度闖進澳網男單決賽，離破紀錄第21座大滿貫金盃僅一步之遙。

納達爾（Rafael Nadal）將在30日登場的澳網男單決賽對決世界排名第2的俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）或希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

納達爾與當今球王喬科維奇（Novak Djokovic）和「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer），目前都手握20座大滿貫金盃，他有望在本屆澳網刷新坐擁最多大滿貫男單冠軍頭銜的紀錄。

墨爾本今天下著大雨，35歲的納達爾在拉佛球場（Rod Laver Arena）屋頂關閉的情況下與貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）爭奪決賽門票，這位西班牙名將在前兩盤率先破了對手發球局，取得比賽主導權。

2021年於溫布頓網球錦標賽拿下亞軍的貝雷蒂尼，在第3盤回神，以強勢正手擊球壓迫納達爾，並破了納達爾的發球局，搶回一盤。

比賽進入第4盤，貝雷蒂尼非受迫性失誤增加，納達爾在第8局拿下關鍵破發機會，取得5比3領先。最終，貝雷蒂尼一記失誤讓納達爾在首個賽末點就拿下勝利。

生涯第6度在澳網挺進決賽的納達爾表示：「我很幸運在2009年贏了（澳網）一次，但我從沒想過2022年會再有機會。（我會）享受今天的勝利，之後盡我所能（在決賽有所表現）。」（譯者：張璦/核稿：陳昱婷）1110128