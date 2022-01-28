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梅迪維夫闖澳網決賽 若奪冠有望登世界球王

2022/1/28 20:06（1/28 20:23 更新）
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俄羅斯名將梅迪維夫28日在澳網4強賽，逼退希臘好手西西帕斯。他若能在決賽扳倒「蠻牛」納達爾，有望登上世界球王寶座。（圖取自twitter.com/DaniilMedwed）
俄羅斯名將梅迪維夫28日在澳網4強賽，逼退希臘好手西西帕斯。他若能在決賽扳倒「蠻牛」納達爾，有望登上世界球王寶座。（圖取自twitter.com/DaniilMedwed）
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（中央社墨爾本28日綜合外電報導）俄羅斯名將梅迪維夫今天在澳洲網球公開賽4強賽，以7比6（7/5）、4比6、6比4、6比1逼退希臘好手西西帕斯。他若能在決賽扳倒「蠻牛」納達爾，有望在2月登上世界球王寶座。

去年在美國網球公開賽斬獲首座大滿貫的梅迪維夫（Daniil Medvedev）延續氣勢，今天於澳網準決賽4盤打敗西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），連續兩年挺進決賽。

梅迪維夫將在決賽強碰西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）。據世界職業網球協會（ATP）官網，兩人生涯4度對決，納達爾以3勝領先，且在2019年美網決賽擊敗過梅迪維夫。

梅迪維夫也將在30日登場的決賽挑戰一項空前紀錄，即成為開放年代（Open Era）以來，首位能連續拿下生涯前兩座大滿貫的男網選手。

此外，富比世雜誌報導，世界職業網球協會指出，若梅迪維夫在澳網封王，他將有機會在2月21日公布的世界排名擠下喬科維奇（Novak Djokovic），登頂世界球王。（譯者：張璦/核稿：陳正健）1110128

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