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NBA佛契維奇飆36分 率公牛擊退溜馬

2022/2/5 15:45
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（中央社印第安納波利斯4日綜合外電報導）美國職籃NBA芝加哥公牛的佛契維奇（Nikola Vucevic）今天攻下個人本季新高36分，並抓下17籃板，在客場以122比115擊敗印第安納溜馬，拿下最近7場比賽的第5勝。

公牛球員德羅森（DeMar DeRozan）進帳31分，葛林（Javonte Green）挹注16分。公牛投籃命中率54.4%，禁區得分70分，高於溜馬的54分。

溜馬的雷維特（Caris LeVert）26投19中，貢獻全隊最高42分，也寫下他個人本季新高紀錄，光上半場就拿下28分。泰勒（Terry Taylor）繳出21分和14籃板「雙十」成績，華盛頓（Duane Washington Jr.）和杜華德（Chris Duarte）分別挹注17分和12分。

溜馬第4節一度落後12分，在僅剩36.4秒時，哈勒戴（Justin Holiday）投進一記三分球，比分追到118比115。

公牛新秀杜蘇姆（Ayo Dosunmu）在終場前16.3秒灌籃得分，將比分拉開到120比115。杜蘇姆本場得到15分、14助攻，是他生涯第3個「雙十」表現。

接著，公牛的湯馬斯（Matt Thomas）兩罰全中，讓球隊穩穩將勝利收進口袋，對戰溜馬取得3勝1負的成績。

溜馬本場比賽有數名大將缺陣，包括特納（Myles Turner）左腳受傷；沙波尼斯（Domantas Sabonis）觸發健康安全協議被迫缺賽；畢塔吉（Goga Bitadze）右腳受傷；傑克森（Isaiah Jackson）右腳踝扭傷。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1110205

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