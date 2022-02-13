HBL南山首戰告捷卻防守鬆散 教頭：以為有辛巴

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（中央社記者黃巧雯新北13日電）南山高中今天在高中籃球聯賽HBL「8強賽」，首戰以90比81力退高苑工商，但球員防守鬆散的態度，讓教頭許時清不滿意，他幽自己球隊一默，「我們以為我們籃下有辛巴」。

110學年度高中籃球聯賽HBL「8強賽」今天起在新莊、板橋體育館兩地揭開序幕，衛冕軍泰山高中與其他7隊南山高中、松山高中、錦和高中、光復高中、能仁家商、東泰高中及高苑工商進行單循環賽，將力拚前4、前進台北小巨蛋的機會。

南山複賽階段以5連勝之姿前進8強，今天首戰遭遇到高苑，儘管一路取得領先，以90比81勝出，但團隊籃板卻以34比47遜於對手，也讓教頭許時清賽後直搖頭。

「我們以為我們籃下有新竹街口攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar），所以今天防守比較鬆散」。許時清接受媒體聯訪時用幽默的方式點出球員防守不積極的問題，他認為這讓對手打起來沒什麼壓力。

許時清認為，除了可能與複賽階段5連勝有關，也可能是鋒線太相信中鋒吳志鍇，「但往好處想，第一場遇到問題，就趕緊修正」。

今天扛起禁區防守重任，吳志鍇直呼很累，他也開玩笑地說：「可能（隊友）真的以為我是辛巴」。

南山8強賽首戰旗開得勝，距離4強又更靠近一步，許時清表示，希望越快晉級越好。

就讀高三的吳志鍇，今年是最後一年打HBL，南山去年在冠軍戰鎩羽而歸，他期許球隊今年成績要更好、比去年進步1名，換言之，瞄準冠軍。

南山張傑程、宋昕澔此役各攻下21分，吳志鍇繳出17分、9籃板、4助攻；高苑謝侄豈儘管拿下27分、11籃板，但球隊仍苦吞敗仗。（編輯：陳仁華）1110213