悍將洋將艾思凱等3人已抵台 優瑪近期啟程

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）今年開季找6名洋將的中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊今天公告，洋投艾思凱昨天已抵台、開始居家檢疫，悍將目前已有3名洋將抵台，優瑪近期啟程，羅力和威迪茲預計3月抵台。

悍將洋投范米特（Joe Van Meter）及洋砲霸帝士（Xavier Batista）已於9日相繼抵台居家檢疫，預計2月最後一週就可開始自主訓練，備戰新球季；艾思凱（Luis Escobar）開始居家檢疫程序；洋投優瑪（Yomar Flande）預計近期啟程，2月初才確定完成簽約的投手羅力（Mike Loree）、威迪茲（Jose Valdez）預計3月抵台。

羅力已累積8年中職年資，按聯盟規章「年資累積」規定，羅力2012年一軍登錄天數可累積（局數不行）。

羅力2012年效力Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）一軍登錄約44天，今年球季不需登錄滿125天，只要81天或投滿80局就可達成9年年資規範，2023年起不受洋將名額限制，是中職史上第一人。（編輯：李明宗）1110214