T1聯盟也傳衝突 中信特攻洋將厄力拿球砸人

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台灣職籃T1聯盟例行賽持續展開，台灣啤酒英熊隊19日在台北迎戰新北中信特攻隊，不過台啤英熊周伯勳（後右）第2節時一度與中信特攻洋將厄力（Cleanthony Early）（後左）發生衝突，周伯勳向裁判表達抗議。中央社記者張新偉攝 111年2月19日

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（中央社記者龍柏安台北19日電）T1聯盟新北中信特攻洋將厄力今天在次節最後1分46秒，因拿球砸台灣啤酒英熊前鋒周伯勳，遭驅逐出場，不過新北中信特攻最終仍以115比94踢館成功，排名站上T1聯盟第2。

台灣運彩xT1聯盟（簡稱T1聯盟）今天由台灣啤酒英熊在主場台北和平籃球館迎戰新北中信特攻時，發生擦槍走火衝突，中信特攻洋將厄力（Cleanthony Early）因不滿周伯勳犯規，失控拿球砸向對手。已有1次技術犯規在身的厄力也領到違反運動道德犯規，遭奪權出場。

T1聯盟例行賽19日爆衝突插曲，台啤英熊周伯勳（右2）在比賽第2節時與中信特攻洋將厄力（Cleanthony Early）（左）發生衝突，周邊隊友及裁判等人趕緊上前將周伯勳拉開。中央社記者張新偉攝 111年2月19日

巧合的是，上週「隔壁棚」P. LEAGUE+聯盟也發生類似事件，主場迎戰的新竹街口攻城獅長人吳岱豪在爭搶籃板時遭桃園領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）打臉，吳岱豪火大拿球反擊砸向對手的臉，事發後2人都被驅逐出場，而吳岱豪還遭禁賽1場處分。

撇除衝突事件，厄力今天光在首節就攻下20分，上半場還沒打完就豪取31分，雙雙寫下聯盟新高，可惜沒能控制住脾氣導致提前離場。

而中信特攻靠著阿巴西全場摘下29分、12籃板與5助攻帶領，搭配洋將伊布（Prince Ibech）及馬龍（Marlon Johnson）分別進帳19分及12分，仍舊有驚無險地拿下勝利。

中信特攻總教練李逸驊賽後接收媒體採訪時指出，他認為厄力球風能裡能外，是1名全能型球員，不過在情緒管理方面仍需持續加強，希望厄力能更快適應在台灣打球的方式。

事件發生後，厄力也知道自己有些失控，他透過球團新聞稿表示，他會請全隊喝知名連鎖品牌咖啡來向隊友道歉。（編輯：戴光育）1110219

T1聯盟台灣啤酒英熊籃球隊19日在台北和平籃球館迎戰新北中信特攻隊，台啤英熊周伯勳與中信特攻洋將厄力（Cleanthony Early）第2節時發生衝突，雙方隊友上前拉開兩人，最終厄力因1次違反運動道德犯規與1次技術犯規，被判出場。中央社記者張新偉攝 111年2月19日

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻隊19日在台北和平籃球館以115比94擊敗台灣啤酒英熊隊，中信特攻洋將伊布（Prince Ibeh）（灌籃者）全場貢獻19分14籃板。中央社記者張新偉攝 111年2月19日

台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊隊19日在台北和平籃球館迎戰新北中信特攻隊，比賽第2節，台啤英熊周伯勳（左2）與中信特攻洋將厄力（Cleanthony Early）（左3）一度發生衝突。中央社記者張新偉攝 111年2月19日

T1聯盟台啤英熊周伯勳19日在例行賽第2節時，與中信特攻洋將厄力（Cleanthony Early）（右）發生衝突，厄力最後遭判1次違反運動道德犯規，加上之前的1次技術犯規，被判出場。中央社記者張新偉攝 111年2月19日

T1聯盟台灣啤酒英熊籃球隊19日與新北中信特攻隊交手，比賽第2節時，中信特攻洋將厄力（Cleanthony Early）（藍衣）因1次違反運動道德犯規，加上之前的1次技術犯規被判出場，不過單場累計仍拿下31分。中央社記者張新偉攝 111年2月19日

T1聯盟台灣啤酒英熊籃球隊19日在台北和平籃球館與新北中信特攻隊交手，台啤英熊洋將蓋樂威（Ramon Galloway）（白衣）拿下12分5籃板，終場球隊以94比115落敗。中央社記者張新偉攝 111年2月19日

T1聯盟新北中信特攻隊19日在台北和平籃球館以115比94擊敗台灣啤酒英熊隊，中信特攻洋將馬龍（Marlon Johnson）（持球者）拿下12分10籃板，助隊奪勝。中央社記者張新偉攝 111年2月19日

台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊隊19日在台北和平籃球館以94比115不敵新北中信特攻隊，台啤英熊朱億宗（白衣前）共拿下9分。中央社記者張新偉攝 111年2月19日

台灣職籃T1聯盟例行賽持續進行，台灣啤酒英熊籃球隊19日在台北和平籃球館迎戰新北中信特攻隊，台啤英熊洋將士東（Diamond Stone）（灌籃者）共拿下28分，可惜球隊終場以94比115吞敗。中央社記者張新偉攝 111年2月19日

台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊隊19日在台北和平籃球館迎戰新北中信特攻隊，財政部長蘇建榮（2排左2）與國發會主委龔明鑫（2排左3）、台灣菸酒公司總經理林士傑（2排右2）出席觀賽，並與球隊合影留念。中央社記者張新偉攝 111年2月19日