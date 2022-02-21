林靖凱確定獲複數年合約 新球季想追求穩定

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（中央社記者楊啟芳高雄21日電）中職統一獅隊內野手林靖凱今年確定會得到複數年合約，他今天表示，去年在成績上的突破對自己相當有意義，複數年合約會讓自己比較安心，今年也希望在攻、守方面都追求穩定。

年僅21歲的林靖凱去年在攻擊上大突破，出賽116場敲出135支安打，為去年獅隊安打王，包含3發全壘打，打擊率3成03，不但拿到金手套二壘手獎，也包辦最佳九人二壘手獎，並入圍最佳進步獎。

林靖凱去年的好成績也反映在今年薪水上，雖然細節還沒有談好，月薪尚未確定，不過確定會得到複數年合約，也會獲得加薪（去年月薪新台幣16.5萬元），是史上最年輕的複數年約球員。

對此，林靖凱表示，之前有跟家人討論過，「可能是因為我家人的關係，我不管做什麼事情就是先要求穩定，不是一下子就要做到什麼，先要求有再要求多，不然會給自己太大壓力。」確定能拿到複數年合約後，林靖凱表示，在球場上能比較放心做自己，會有比較安心的感覺。

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去年的成績突破對林靖凱來說相當有意義，讓他更有自信，他指出，今年的目標就是穩定，「要突破什麼都是其次，長期下來如果沒有穩定性，教練團也不知道怎麼去用你，所以希望在場上穩定表現。」

林靖凱的守備能力雖然已經眾人皆知，不過他在農曆過年前仍提早回到球隊，與剛入隊的新人一起特守，「一起從基本做起，多練才會有成果。」今年若要挑戰金手套3連霸，林靖凱點出，味全龍隊的李凱威是非常強勁的對手，認為他守備很穩定，去年的失誤數也比自己少。（編輯：卞金峰）1110221