家庭因素離隊 PLG攻城獅洋將大勝2日返美

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 新竹街口攻城獅球團今天宣布，洋將大勝因家庭要務，提出離隊申請，提前解約返美陪伴家人，將於3月2日離開台灣。

攻城獅去年2月找來前超級籃球聯賽（SBL）九太洋將布蘭登（Branden Dawson）助陣，主打前鋒位置，並改名為大勝，在2020-2021年賽季出賽7場，場均得分21.14分、11.43籃板、4.14助攻，本季續留攻城獅，也是球隊本季第一名確定加盟的洋將，場均得分16.86分，14.43籃板，1.71助攻。

攻城獅球團今天發布聲明，洋將大勝本季開季雖遭遇傷痛低潮期，但仍努力復健回到球場，更是在例行賽第9週拿下單週最佳球員，因家庭要務，向球隊提出離隊申請，提前解約返美陪伴家人。

攻城獅表示，感謝大勝的辛勞付出，且「家人」永遠是無可替代的重要依靠，經過與教練團、總經理討論並充分理解離隊原因後，將全力協助大勝返美，並迅速安排機票等相關事宜，大勝將於3月2日離開台灣，球團預計今晚舉辦隊內歡送會。

大勝離隊後，攻城獅僅剩辛巴（Sim Bhullar）、法獅（Nick Faust）2名洋將，球隊目前戰績7勝6敗，在6隊中暫居第4，5日將在主場新竹縣體育館迎戰高雄鋼鐵人，球團指出，已積極尋找洋將替代人選、填補戰力缺口，希望大勝能儘速返美處理家庭要務，在無後顧之憂的情況下，下個賽季必定會爭取大勝回歸。（編輯：張芷瑄）1110301