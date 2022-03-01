更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG2/237

家庭因素離隊 PLG攻城獅洋將大勝2日返美

2022/3/1 13:40（3/2 12:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅球團1日宣布，洋將大勝（Branden Dawson）因家庭要務提出離隊申請，提前解約返美陪伴家人，將於3月2日離台。（新竹街口攻城獅提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月1日
台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅球團1日宣布，洋將大勝（Branden Dawson）因家庭要務提出離隊申請，提前解約返美陪伴家人，將於3月2日離台。（新竹街口攻城獅提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 新竹街口攻城獅球團今天宣布，洋將大勝因家庭要務，提出離隊申請，提前解約返美陪伴家人，將於3月2日離開台灣。

攻城獅去年2月找來前超級籃球聯賽（SBL）九太洋將布蘭登（Branden Dawson）助陣，主打前鋒位置，並改名為大勝，在2020-2021年賽季出賽7場，場均得分21.14分、11.43籃板、4.14助攻，本季續留攻城獅，也是球隊本季第一名確定加盟的洋將，場均得分16.86分，14.43籃板，1.71助攻。

攻城獅球團今天發布聲明，洋將大勝本季開季雖遭遇傷痛低潮期，但仍努力復健回到球場，更是在例行賽第9週拿下單週最佳球員，因家庭要務，向球隊提出離隊申請，提前解約返美陪伴家人。

攻城獅表示，感謝大勝的辛勞付出，且「家人」永遠是無可替代的重要依靠，經過與教練團、總經理討論並充分理解離隊原因後，將全力協助大勝返美，並迅速安排機票等相關事宜，大勝將於3月2日離開台灣，球團預計今晚舉辦隊內歡送會。

大勝離隊後，攻城獅僅剩辛巴（Sim Bhullar）、法獅（Nick Faust）2名洋將，球隊目前戰績7勝6敗，在6隊中暫居第4，5日將在主場新竹縣體育館迎戰高雄鋼鐵人，球團指出，已積極尋找洋將替代人選、填補戰力缺口，希望大勝能儘速返美處理家庭要務，在無後顧之憂的情況下，下個賽季必定會爭取大勝回歸。（編輯：張芷瑄）1110301

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀