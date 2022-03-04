更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
消弭月經貧窮 北市國中女生每月可至超商換200元生理用品
首頁 / 運動

高中木棒聯賽平鎮擊敗穀保 連6屆闖進4強

2022/3/4 16:43（3/4 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
110學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽程持續展開，桃園市平鎮高中4日對上新北市穀保家商，終場由平鎮以8比1提前在7局拿勝，連6屆闖進4強。圖為平鎮選手得分時，休息區隊友開心慶祝。中央社記者謝靜雯攝 111年3月4日
110學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽程持續展開，桃園市平鎮高中4日對上新北市穀保家商，終場由平鎮以8比1提前在7局拿勝，連6屆闖進4強。圖為平鎮選手得分時，休息區隊友開心慶祝。中央社記者謝靜雯攝 111年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）高中木棒聯賽兩青棒強權平鎮高中、穀保家商在8強提前碰頭，平鎮投手群聯手壓制，加上把握穀保4次守備失誤搶分，以8比1、7局拿勝，連6屆闖進4強，挑戰4連霸又前進一步。

台灣青棒兩大強權平鎮高中、穀保家商，此次110學年度高中棒球聯賽（木棒組）很有緣，第3階段碰頭，穀保家商拿勝、提前取得8強門票，平鎮昨天擊敗玉里高中，兩隊今天8強又強碰。

兩隊前2局打完都沒有得分，穀保3局上靠著黃柏叡適時安打先馳得點，平鎮3局下追分，把握穀保單局2次守備失誤，加上2支安打、1次保送，攻下4分、翻轉戰局，4局再靠著柯敬賢二壘打，送回團隊第5分。

平鎮6局再起攻勢，再抓準穀保守備狀況，靠著單局2安、1保送、2次守備失誤，再拿3分、奠定勝基；穀保比賽後半段沒能追分、8強止步，中斷連5年闖進木棒聯賽4強紀錄。

平鎮先發投手陽念希投2.2局失掉1分責失分，中繼投手林詔恩投2.2局無失分、伍祐城後援1.2局無失分，替球隊守住勝利，林詔恩拿下勝投。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

平鎮總教練吳柏宏表示，兩隊是熟悉的對手，這場比賽跟上一場交手打起來氛圍不同，兩隊都有壓力，有壓力就容易失誤，今天球員有把握住對手幾次失誤機會，多搶分數；平鎮拿勝晉級4強，6日4強賽將與高苑工商交手。

吳柏宏表示，第3階段打完後回到學校，有針對打擊的部分調整，猜到穀保今天會派出速球派投手林盛恩先發，面對球速快的投手，高中生力量還不夠大，有調整握棒，縮短握棒攻擊、比較有力量，今天收到不錯的效果。（編輯：張芷瑄）1110304

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強戰賽程持續，桃園市平鎮高中4日以8比1、7局擊敗新北市穀保家商，挺進4強，平鎮中繼投手林詔恩拿下勝投。中央社記者謝靜雯攝 111年3月4日
110學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強戰賽程持續，桃園市平鎮高中4日以8比1、7局擊敗新北市穀保家商，挺進4強，平鎮中繼投手林詔恩拿下勝投。中央社記者謝靜雯攝 111年3月4日
延伸閱讀
林柏佑7局失1分好投 木棒聯賽平鎮首戰贏壽山高中木棒聯賽1/9開打 平鎮喊出盼締造4連霸
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族