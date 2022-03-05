葉君璋緊盯特訓 林辰勳求進步想穩定在一軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職味全龍隊總教練葉君璋對捕手林辰勳（中）有高度期待，近2週教練團3對2特訓1小時，林辰勳自評進到職棒後守備方面成長最多的是傳二壘的穩定性、拿球動作，打擊上教練團也會幫忙微調動作，幫助他打擊上更有力量。中央社記者謝靜雯攝 111年3月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯雲林5日電）中職味全龍隊教練團對捕手林辰勳有高期待，近2週教練團3對2特訓1小時，林辰勳自評進到職棒後，傳二壘穩定性、拿球有成長，希望不辜負教練團期待，除了想上一軍，更想「穩定在一軍」。

中華職棒味全龍隊捕手林辰勳在業餘三級棒球時期是國際賽國家隊常客，2020年選秀第2輪被味全選進，去年有一軍出賽紀錄，總計一軍出賽4場。

味全龍隊總教練葉君璋對林辰勳有高度期待，林辰勳透露，約從2週前開始，葉君璋會1對1的幫他早晨特訓捕手動作約1小時，主要加強守備各方面的小細節，後來再加另一名捕手魏全、和另2名教練，變成3對2特訓。

是否有機會爭取開季上一軍，要看自辦和官辦熱身賽表現而訂定，林辰勳直言不會是壓力，「進來職棒就是要成長，不可能一直停留在原地。」

林辰勳自評進到職棒之後守備方面成長最多的是傳二壘的穩定性、拿球動作，打擊上教練團也會幫忙微調動作，幫助他打擊上更有力量。

葉君璋對林辰勳有高度期待，「我都跟他說，如果你沒有表現好，會給我漏氣」，他也稱讚林辰勳很認真，每天很早到球場，練很多、也有進步。

葉君璋表示，就打擊、守備的接球、擋球、傳球和經驗各方面來看，「經驗」對林辰勳來說反而不是太大的問題，「國際賽經驗多的球員，想法會進步比較多，目前來說，傳球是他必須要加強的部分。」

林辰勳希望不要辜負教練團期待，想要更好、更進步，新球季的目標，不僅是想要拚上一軍，「更想要穩定在一軍，不想要表現起起伏伏。」（編輯：張芷瑄）1110305