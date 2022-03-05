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PLG2/239

狀元班尼特首秀20分9籃板 鋼鐵人還是輸攻城獅

2022/3/5 20:19
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（中央社記者龍柏安台北5日電）前NBA美國職籃選秀狀元班尼特今天首度在PLG亮相，他首役攻下20分、9籃板，可惜球隊禁區被對手打爆，加上罰球也不靈光，高雄鋼鐵人最終87比97不敵新竹街口攻城獅。

P. LEAGUE+聯盟今天共有2場比賽，稍早桃園領航猿在主場81比77險勝聯盟龍頭福爾摩沙台新夢想家，晚間則由高雄鋼鐵人前往新竹街口攻城獅踢館。

曾被球迷戲稱是NBA「水貨狀元」的班尼特（Anthony Bennett），今天終於亮相，全場累積17投7中，不過三分球9投僅中2，拿下20分、9籃板、3抄截與2助攻，若依帳面上來看，似乎還不算太糟糕。

賽後被問到第1次在台灣出賽的感覺，班尼特認為他還可以做得更好，尤其是今天他有太多次在三分線外硬拔，不過他也說，這只是他的第1場比賽，還有很多地方要去學習、調整。

鋼鐵人總教頭貝瑞（DeMarcus Berry）強調，班尼特的攻擊手段不是只有三分球，不過這僅是他的首戰，「我相信，也知道他會越來越好，而且他對自己也有很高的期望。」

球隊主控陳又瑋透露，其實球隊和班尼特一起搭配訓練的時間並不多，至今他還在與新隊友磨合培養默契，也還不清楚如何能在場上配合得更好，「我覺得會越來越好。」

攻城獅此役全隊在禁區就狂轟下60分，遠高於鋼鐵人的26分，加上鋼鐵人團隊罰球猛打鐵，累計20罰僅中9，貝瑞也直言，這些都是輸球的原因。（編輯：謝雅竹）1110305

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