高苑捕手潘磊曾受張進德指導 想跟偶像同場較勁

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高苑工商捕手潘磊（右）今年畢業將挑戰中職選秀，7日木棒聯賽季軍戰2安2打點，達到幾乎每場敲安的目標，自評阻殺進步。中央社記者謝靜雯攝 111年3月7日

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（中央社記者謝靜雯嘉義7日電）高苑工商捕手潘磊今年畢業將挑戰中職選秀，今天木棒聯賽季軍戰2安2打點，達到幾乎每場敲安的目標，自評阻殺進步；潘磊少棒受過張進德指導，他也盼進到職棒跟偶像同場較勁。

高苑工商今天在110學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰與大溪高中交手，高苑潘磊先發蹲捕、扛4棒，1局適時安打，一棒送回2分，幫助球隊取得領先，6局再敲出安打，單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，高苑終場以4比5吞敗，排名第4。

潘磊此次木棒聯賽維持不錯打擊手感，總計50打數敲出18支安打，貢獻14分打點，打擊率3成60；他自評木棒聯賽打擊、守備都有進步，賽前設定打擊目標是每場至少1安，守備方面阻殺進步很多，不著急、動作做得更確實。

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潘磊就讀豐田國小時，當時校長方穎豐牽線，讓具旅美資歷的捕手張進德（現效力中職富邦悍將隊）指導豐田少棒隊球員，潘磊笑說，當時就知道張進德是很厲害的球員，看到他到學校很開心。

潘磊表示，張進德有指導他傳球和打擊，他也把張進德視為偶像，潘磊先前受訪時提過，如果有機會進到職棒，想要跟張進德不同隊，這樣才可以同場較勁，張進德看到訊息也有留言跟他說「加油」。（編輯：陳仁華）1110307