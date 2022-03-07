T1蔣淯安升格奶爸手氣旺 獲選2月MVP

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣職籃T1聯盟2月獎項今天出爐，台灣啤酒英熊一哥蔣淯安升格為奶爸後，手氣更旺，勇奪第2座單月MVP，而高雄全家海神洋將庫薩斯靠著內線完全制霸的強大統治力，獲選最佳外援。

T1聯盟今天發布新聞稿揭曉2月MVP及最佳外援，台啤英熊主控蔣淯安頂著超級籃球聯賽（SBL）雙料MVP光環進軍職籃，開季即發揮超水準身手，成為聯盟首位的單月MVP，儘管2月愛女「珍珠」出生，蔣淯安請假陪產缺席2戰，但回歸後勢不可擋，2戰分別攻下43分和36分，成為聯盟首位連2戰「30分、10助攻」球員。

根據T1聯盟統計，2月蔣淯安場均得分30分、5.7籃板、10.7助攻、3抄截，率領英熊拿下3勝2敗，其中2敗全都發生在蔣淯安請假缺陣期間，凸顯他對球隊的重要性。

蔣淯安這次驚險擊敗新北中信特攻「黑豹」阿巴西，搶下個人本季第2座單月MVP，蔣淯安表示，「很開心能再次拿到月MVP，沒有團隊、肯定沒有我，一直以來都是以團隊贏球為第一目的，小孩的出生也讓我手感大大提升，肯定是生子後的好運。」

T1聯盟指出，海神立陶宛洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas），憑藉217公分的巨人身高，自開季就展現強大的內線主宰力，成為球隊倚重的禁區大將，2月繳出25.8分、15.5籃板、1.8助攻、1.2抄截和2阻攻的恐怖數據，幫助海神單月拿下3勝1敗佳績，首度獲選單月最佳外援。

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庫薩斯開心地說：「非常高興能獲得獎項，也要感謝隊友在場上助攻給我，同時球隊也拿下了那場關鍵的延長賽勝利，尤其是鏖戰落敗後，全隊能很快重新回到正確的軌道上。」

俄羅斯入侵烏克蘭，庫薩斯也相當關心烏俄戰爭的發展，他說：「我也想藉此機會呼籲，現在歐洲處於戰爭之中，希望戰爭能盡快平息，同時也為烏克蘭以及烏克蘭人祈禱，衷心期盼世界和平，這是我的願望。」（編輯：張雅淨）1110307