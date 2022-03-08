大專棒球聯賽公開二級4強 吳鳳、萬能搶首勝

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110學年度大專棒球聯賽（公開二級）4強決賽8日開打，萬能科大終場以7比3擊敗高雄大學，為升級公開一級跨出重要一步。圖為萬能科大先發投手林承穎。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月8日

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）大專棒球聯賽（公開二級）4強決賽今天開打，吳鳳科大靠著6局攻勢串聯搶分，終場以3比1擊敗中信學院，萬能科大以7比3擊敗高雄大學，為升級公開一級跨出重要一步。

110學年度大專棒球聯賽（公開二級）4強決賽今天在台中開打，4強球隊為吳鳳科大、萬能科大、中信學院和高雄大學，4強決賽採單循環賽制，排名前2名球隊，下一個學年度可升級打公開一級賽事。

今天吳鳳科大與中信學院交手，兩隊前5局打完1比1僵持不下，吳鳳科大6局下張文睿率先敲安上壘，1人出局後千杞伯獲得故意四壞保送，陳永瀚把握一、二壘有人的機會，適時安打幫助球隊送回超前分，涂逢尹補上高飛犧牲打，多添1分保險分。

吳鳳科大先發投手為韓籍生金民赫，今天投4.2局被敲5支安打，失掉1分自責分，投出3次四死球保送、2次三振，無關勝負。金民赫表示，今天是第1場先發，開賽有點緊張，但選擇相信隊友守備。

吳鳳科大去年複賽止步、並列第5名，今年闖進4強，總教練羅松永表示，有達到預期目標，「去年就有跟他們講說，今年我們實力有機會打到4強，希望他們藉機會提升實力、經驗。」

萬能科大今天與高雄大學交手，萬能科大5局靠著施育廷中外野安打添分、奠定勝基，幫助球隊以7比3拿下勝利。

萬能科大總教練楊家宏表示，施育廷打擊穩定，原本守備位置為外野，現在轉練內野，因守位重疊沒能安排先發，吩咐他要在場邊等待機會代打，很開心關鍵時刻有表現。

萬能科大先發投手林承穎用100球先發都6.1局、拿下勝投，7局1人出局、滿壘局面，隊友逸信．阿娜斯接替登板，被打高飛犧牲打丟掉1分，化解可能大量失分危機，也是功臣。

逸信．阿娜斯今天後援2.2局無失分、表現亮眼，他透露還沒上場就收到林承穎的求救訊號，「學長說要幫他，他沒有力了，雖然我剛上去時很緊張，但還是努力將場面守下來。」（編輯：陳政偉）1110308