大專棒球聯賽公開二級 高雄大學險勝吳鳳科大

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110學年度大專棒球聯賽公開二級4強決賽持續進行，高雄大學（圖）9日克服延長賽5分落後，最後靠著接連安打及再見觸身球保送，以10比9險勝吳鳳科大獲勝。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月9日

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（中央社記者楊啟芳台北9日電）大專棒球聯賽公開二級4強，高雄大學今天克服延長賽5分落後，最後以10比9險勝吳鳳科大。目前2天打完4隊戰績皆為1勝1敗，明天2場為爭取公開一級門票的重要戰役。

一路落後的吳鳳科大在8局上追平比數，接著10局上延長賽先攻，又在滿壘情況下，靠著涂逢尹敲安幫助球隊首度取得超前，後續再靠著暴投和2支安打多進帳4分，其中劉邦宇不僅演出3安猛打賞，還貢獻3分打點。

吳鳳科大帶著5分領先進入10局下卻無法守成，先發投手陳冠群完成9局任務退場，接替登板的金民赫、張俊鴻和林嘉華都擋不住高雄大學的攻勢。2人出局後比數9比6，高雄大學的廖冠至敲出2分打點安打，下一棒代打的江瑋皓再補上安打追平，李青隆獲故意四壞保送，在滿壘情況下出現再見觸身球。

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雖然最後拿到勝利，高雄大學總教練李坤哲卻對比賽內容不滿意，「本來應該早就贏球的，只不過比賽臨場沒能扛住壓力。」高雄大學上學年度也闖進最終4強，可惜以第4名作收，無緣重返公開一級，本學年度重新叩關，李坤哲認為投手戰力更堅強，升級機率有提升。

另外，中信學院昨天爆冷輸給吳鳳科大，中斷本季7連勝，今天背水一戰，全隊合敲18支安打，提前在8局以14比4「扣倒」萬能科大，除了保住自家晉級希望外，也斷送萬能的10連勝，目前4支球隊戰績皆為1勝1敗。（編輯：陳政偉）1110309