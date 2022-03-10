大專棒球聯賽 萬能科大、中信學院重返公開一級

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110學年度大專棒球聯賽公開二級最後結果出爐，中信學院（圖）10日以7比3逆轉勝高雄大學，抱走冠軍，也確定下學年度將重返公開一級。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月10日

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）大專棒球聯賽公開二級今天萬能科大以6比3擊敗吳鳳科大，下學年度將繼104學年度後重返公開一級；中信學院則以7比3逆轉高雄大學，抱走公開二級冠軍，也回到公開一級。

本學年度公開二級賽事分別奪下前2名的中信學院、萬能科大，下個學年度賽事將升上公開一級；而本學年度公開一級的最後2名高苑科大、嘉南藥大，下學年度則是降公開二級。

萬能先發投手逸信．阿娜斯今天用127球完投9局，雖然開賽遇亂流，前2局就丟掉3分，不過接下來倒吃甘蔗，還飆出生涯最佳的12次三振。賽後逸信．阿娜斯坦言，前5局都在緊張情緒中，後面改變心境，正面對決打者才開始回穩。

萬能自105學年度起就待在公開二級，歷經6季才返回公開一級，這學年他們以10連勝完美開局，只在昨天一役輸給中信學院，最終以12戰11勝的戰績作結。這也是總教練楊家宏入隊4年多來首次成功叩關，「其實我們每年都滿有機會的，技術不輸人卻差在經驗和抗壓性，今年實力可能還比先前差一點，但心理比較成熟、穩定。」

中信學院同樣上演逆轉劇本，一度以2分落後的他們，6局下一口氣灌入6分大局反超，其中代打的林書玄在滿壘時敲出清壘三壘安打，一棒超前比數成為比賽分水嶺。

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林書玄原本還在牛棚幫忙蹲捕，被隊友通知才趕回休息區練習揮棒，他在連繞3個壘包後振臂歡呼。教練陳先宏解釋這個「神調度」，先發捕手何振興前2打席吞下三振，因此當下第一個想法就是讓大一的林書玄上場代打，「昨天看到他攻擊狀況很好，他也沒讓我們失望。」

中信上學年在公開一級排名倒數第2而降級，本季馬上再以公開二級第1名之姿重返公開一級。陳先宏表示，這一年感受到團隊不放棄的精神，除了大三、大四選手越來越成熟，大一新生也站出來。（編輯：張雅淨）1110310