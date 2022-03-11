一色優重回統一獅擔任教練 既熟悉又陌生

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中職統一獅隊的一、二軍綜合指導教練一色優（右）在2018年球季結束之後離隊，2022年又重回獅隊，現已投入球場工作；離開獅隊3年，一色優坦言看到選手覺得既熟悉又陌生，他笑稱自己很像新上任的「里長伯」，要重新認識每個選手。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月11日

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中職統一獅隊的一、二軍綜合指導教練一色優在2018年球季結束之後離隊，不過今年又重回獅隊，現在已經開始投入球場工作，他笑說，看到選手既熟悉又陌生，像是新上任的里長伯。

獅隊今天發布新聞稿指出，2018年球季結束後，日籍教練一色優決定離開台灣赴美，在西雅圖投入拉麵店工作，但其實內心始終掛念著統一獅。從2020年開始，總教練林岳平與首席教練高志綱就曾多次邀約一色優教練回鍋，但當時他還有些其他考量因而婉拒，在去年林岳平再度提出邀請時，一色優笑說：「緣分到了」，決定回台擔任獅隊一、二軍綜合指導教練。

經過隔離與自主健康管理後，3日一色優回到球場正式工作。離開獅隊3年，他坦言看到選手覺得既熟悉又陌生，他笑稱自己很像新上任的「里長伯」，要重新認識每個選手，畢竟經過3年，陣容中增加許多新的球員，每個人也都有些改變，要去了解每個選手才能找出適合每個選手的訓練，讓大家能在場上拿出最好表現。

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獅隊資深大學長高國慶表示，發現一色優又有許多新的訓練或放鬆方式，讓大家都迫不及待向他挖寶。而年輕球員們也開始嘗試赤腳在外野散步，這也是一色優的教學方法之一。

獅隊表示，50歲的一色優從1997年投入職棒工作到2018年離隊，棒球魂從未在他心中消失，總是習慣在重訓室幫大家把鞋子整理排列好，總是第一個到球場、最後一個離開，不斷尋求各種能幫助球員進步的知識，幫球員延續球場上的生命，期待新球季一色優帶給獅子軍更多新火花。（編輯：張芷瑄）1110311