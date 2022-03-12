馬刺逆轉勝爵士 帕波維奇成史上最多勝教頭[影]

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（中央社記者龍柏安台北12日電）美國職業籃球聯盟（NBA）聖安東尼奧馬刺隊今天在主場以104比102逆轉勝猶他爵士隊，總教練帕波維奇拿下執教生涯1336勝，超越前傳奇教頭尼爾森，登頂史上最多勝教練。

賽後馬刺（San Antonio Spurs）主場大螢幕播放尼爾森（Don Nelson）事前錄製恭賀影片，他在影片中向帕波維奇（Gregg Popovich）說：「我很驕傲你完成了這項成就，我早就等不及這一天的到來。」

賽前帕波維奇和尼爾森並列史上最多勝教頭，而兩人不僅是朋友，還曾是同事，帕波維奇曾任尼爾森在金州勇士隊（Golden State Warriors）的助理教練2個球季。

帕波維奇的這項里程碑共耗費26個賽季、2030場比賽才達成，而他說，這項榮譽不屬於任何單獨個體，「它不是我的，它是這座城市裡的我們的。」

帕波維奇理由很簡單，籃球是團隊運動，「你教導球員要如何打球，而且他們必須團結一致。」

帕波維奇是近年最負盛名傳奇教頭，手握5枚冠軍戒指，曾率馬刺連續18個球季繳出50勝以上戰績，連22年率隊打進季後賽，直到2017年這項紀錄才中斷。

帕波維奇賽後好不容易從球員簇擁下脫身回休息室，但就算在門外也能清楚聽到一盆冷水淋下來的聲音，馬刺後衛莫瑞（Dejounte Murray）說：「今晚他必須好好享受，他別無選擇。」（編輯：李明宗）1110312