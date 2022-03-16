中職CPBL TV與電信平台合作 各隊賽事都看得到

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中職16日透過領隊會議討論網路轉播平台議題，中職會長蔡其昌受訪表示，會中達成共識，未來所有聯盟賽事會在2個OTT平台轉播，包括各球團的Twitch、以及某電信業者上，希望能提升球迷在觀賞轉播時的方便性。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月16日

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職今天在聯盟召開領隊會議，對網路轉播平台的問題做討論，已順利達成共識，本季除了各隊的Twitch頻道轉播，聯盟也會整合全部賽事，與某電信平台合作進行CPBL TV優化。

中信兄弟先前公布收回網路平台轉播權，Twitch「中信兄弟官方頻道」預計採獨家全訂閱收費觀看模式，引起球迷議論。目前各球團跟不同的轉播單位、網路平台合作，雖然許多球迷願意付費，不過也盼有一個整合平台能完整收看5隊賽事。

中職今天透過領隊會議討論這件事情，中職會長蔡其昌表示，領隊會議有達成共識，未來所有聯盟賽事會在2個OTT平台轉播，包括各球團的Twitch，以及某電信業者上，「今天各球團都同意聯盟這些規劃，都完全支持，希望能夠提升球迷在觀賞轉播時的方便。」

現在聯盟尚未與這家電信平台完全談好，之後會公布該平台名稱及收費方式等。蔡其昌指出，現有的CPBL TV會與這間電信平台合作，「之前就有聽到球迷的心聲，需要優化CPBL TV，但以前涉及到經費問題，沒辦法提供感受更好的平台，希望藉由這次機會一併優化。」

至於各球團都選擇Twitch當作轉播平台，蔡其昌表示，選擇球團平台的好處是可以有文字上的互動；不過若球迷選擇CPBL TV，就可以收看二軍、明星賽、總冠軍賽等中職所有比賽，也可以回顧過去的比賽，且有單隊、全部賽事的方案可供選擇，「各自有各自的優點，有多樣性選擇。」

收費方案部分，蔡其昌提到，會跟各球團的平台達成共識，兩種平台基本上不會有太大的價格差異，「這個問題算是圓滿解決，我們會趕在4月2日開幕之前就可以開始訂閱，從開幕戰就可以欣賞。」

不過今年只有富邦悍將主場賽事的網路轉播是免費收看，還是有5球團不一致的部分，對此蔡其昌說：「今年因為第一年，一定會比較混亂，不過這是過度時期，長期下來這樣的制度勢必還是會做。」（編輯：張雅淨）1110316