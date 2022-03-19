UBA政大王凱裕單場2顆壓哨三分 成萬能最大的痛

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（中央社記者龍柏安台北19日電）隊史首度勇闖UBA最終4強，萬能科大教練吳奉晟明白，唯有完美才有可能締造奇蹟，但比賽總有他無法掌握的變數，就像政治大學前鋒王凱裕在第1、3節的2顆壓哨三分球。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男、女最終4強決賽，今天在台北小巨蛋進行首日賽事，男子組4強頭號種子政治大學，靠著身高190公分前鋒王凱裕全場16分帶領，以77比68扳倒萬能科大，連2季闖進決賽。

王凱裕今天飆進4顆三分球，包括在第1、3節時間終了前的高難度三分，而他在第3節的壓哨三分球，也彷彿替火力開始加溫尋求反撲的萬能澆了一盆冷水。

王凱裕承認，單場飆進2顆壓哨三分球是他生涯首次，他搞笑地說：「2次我都不是第1個機會，球會傳到我手上，我也很意外。」不過他說，投進那2球蠻High的。

事實上，政大平時訓練，教練陳子威就會設定情境訓練，透過給球員不同情境，模擬比賽最後時的張力，對於王凱裕那2球，陳子威直言：「凱裕是最後一擊的最佳選擇之一，他有高度、有彈速，能創造出手機會。」

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過去曾是台灣男籃國手的陳子威也說，他生涯也不曾在一場比賽內投進2顆壓哨三分，最多也只能投進一球，他臭屁地說：「不過我都是第4節投進的。」

政大闖進決賽，對手將會是健行科大與世新大學之間的勝方，陳子威也說，等到對手出爐後再擬定策略，希望球員減少個人單打，盡量打得無私和團隊，「按照目前的模式，我們應該很有機會（連霸）。」（編輯：張芷瑄）1110319