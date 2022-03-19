許玟瑄卸隊長重擔走出低潮 世新連4年進UBA決賽

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110學年度UBA大專籃球聯賽女子組4強決賽19日在台北小巨蛋開打，世新大學終場以68比58擊敗文化大學、晉級冠軍戰，其中世新許玟瑄（右）全場貢獻16分。中央社記者張新偉攝 111年3月19日

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（中央社記者龍柏安台北19日電）上階段5場比賽許玟瑄命中率是慘不忍睹的6%，場均僅1.6分，今天她在UBA女子組4強攻下最高的16分，宣告走出低潮，並率隊68比58擊敗文化大學。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男、女最終4強決賽，今天在台北小巨蛋進行首日賽事，世新靠著第4節一波10比2攻勢甩開對手，自107學年度起連續4季晉級女子組冠軍賽。

大四前鋒許玟瑄是世新三大主力之一，她在預賽右踝大扭，6強賽傷癒復出，心裡卻一直障礙，「我怕一用力又會受傷。」

6強賽自己狀態不好，許玟瑄心情更不好，「我的心情一直在低谷。」回憶起上個月的往事，她不禁紅了眼眶，她強調隊友一直鼓勵她，但她就是聽不進去。

直到6強賽倒數第2場比賽打完，教練何正峰決定卸下許玟瑄隊長身分，狀況才慢慢好轉，「我很感謝教練，因為隊友需要的是一個能帶給她們正面能量的隊長，而不是負面的壓力。」在交出隊長一職後，許玟瑄頓時覺得壓力少了一大半。

而接下隊長一職的蘇嘉嫻，從國中就是許玟瑄的隊友，她了解好友需要時間沉澱，因此沒有過多打擾，「我相信她可以走出來。」

今天許玟瑄攻下最高的16分，蘇嘉嫺也繳出次高的15分，兩人合力搞定戰局，蘇嘉嫺除了替好友走出低潮開心，也強調：「她回來了會讓我們變得更輕鬆，因為我們又多了一個得分點。」（編輯：謝雅竹）1110319

110學年度UBA大專籃球聯賽女子組4強決賽19日在台北小巨蛋舉行，傍晚由世新大學（白衣）出戰文化大學（藍衣），終場由世新以68比58擊敗文大晉級，選手場內開心致意。中央社記者張新偉攝 111年3月19日

110學年度UBA大專籃球聯賽19日在台北小巨蛋舉行4強決賽，女子組世新大學以68比58擊敗文化大學挺進冠軍戰，其中世新伊思尤瑪（前左）貢獻13分，助隊奪勝。中央社記者張新偉攝 111年3月19日