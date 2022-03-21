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霸帝士想出賽須等藥檢出爐 丘總：結果如何都接受

2022/3/21 15:13
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（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職富邦悍將隊洋砲霸帝士過去在國外職棒有使用禁藥紀錄，目前仍在藥檢程序中，結果出爐前無法出賽，總教練丘昌榮表示，交給聯盟安排相關檢查，結果如何，都會接受。

中華職棒富邦悍將隊昨天首場官辦熱身賽與中信兄弟交手，洋砲霸帝士沒有亮相，也沒有在登錄名單中，霸帝士過去效力日職時期有使用禁藥紀錄，中職對此回應，霸帝士藥檢程序還在進行，要等藥檢結果通過，才能出賽。

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悍將今天舉行季前行銷活動，總教練丘昌榮出席活動被問到霸帝士藥檢問題，丘昌榮表示，禁藥聯盟有相關的規定和檢測；被媒體追問，如果檢測結果不如預期呢？他回應，「我們已經提交了，最後結果怎麼樣，我們都接受，就等檢測結果」。

悍將副領隊陳昭如表示，有禁藥使用紀錄的球員，據球團了解，檢測的項目會比較完整，霸帝士在3月初完成隔離檢疫，出關後聯盟就有安排禁藥檢測，一切依照聯盟規定。（編輯：陳仁華）1110321

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