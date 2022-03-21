悍將休息室搬進捷運站 林哲瑄：融入城市很榮幸

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（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職富邦悍將隊結合新北在地生活，將捷運新莊站打造為「富邦悍將主題捷運站」，更將球員休息室搬到捷運站中，林哲瑄表示，成為在地球隊、融入城市很榮幸，也被爆料置物櫃東西最多。

中華職棒富邦悍將接手球隊邁入第6年，持續深耕新北市在地經營，悍將球團今年與台北捷運公司、新北市政府合作，將離主場新莊棒球場最近的捷運新莊站打造為「富邦悍將主題捷運站」，也在今天正式對外亮相。

捷運新莊站結合球隊年度主視覺和球場元素，設置「藍色廊道」、「悍將球員休息室」、「主場投手丘及打擊區」和「候車座椅區」，配合WE WILL口號呈現，其中將球員休息室置物櫃搬到捷運站中是一大亮點，是球迷進場看球也看不到的畫面，置物櫃中有擺放球衣、球棒、頭盔等物品。

總教練丘昌榮今天率領隊長林哲瑄、副隊長張進德、陳鴻文，還有球員申皓瑋、曾峻岳共同出席。丘昌榮表示，感謝球團的用心、捷運局也給球隊機會，感到無比的榮幸。看著自己照片出現的捷運站，丘昌榮也笑說：「照片大、責任也大，球團很用心，也希望可以用好成績回饋。」

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陳鴻文不忘爆料，休息區置物櫃東西最多的人是林哲瑄，林哲瑄則笑著承認自己非典型處女座，有時候懶得整理。談起這次活動，林哲瑄表示，「每個地方設計都滿不錯的，也可以讓大家看到我們休息室長什麼樣子。」

林哲瑄表示，過去在美職打球，球隊所在城市到處都可以看到跟球員有關的設計，這次合作感覺很特別，「就像是在地的球隊，跟著球迷一起融入這個城市，滿不錯的，也覺得很榮幸。」（編輯：張雅淨）1110321