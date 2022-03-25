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紐約市府幫忙解套 未接種疫苗球星主場可出賽

2022/3/25 07:42（3/25 07:51 更新）
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紐約市24日鬆綁私部門COVID-19疫苗接種令，疫苗接種狀態不明的洋基隊球星賈吉（圖）主場出賽變數消除。圖為賈吉2019年10月5日在洋基球場賽前練習。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年3月25日
紐約市24日鬆綁私部門COVID-19疫苗接種令，疫苗接種狀態不明的洋基隊球星賈吉（圖）主場出賽變數消除。圖為賈吉2019年10月5日在洋基球場賽前練習。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年3月25日
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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）隨著COVID-19疫情緩和，紐約市長亞當斯今天鬆綁私部門疫苗接種令，讓美國職籃NBA布魯克林籃網隊後衛厄文等職業球員及藝人豁免，也解決大聯盟開季前棘手的問題。

紐約是全美防疫規定最嚴格的城市之一，前市長白思豪（Bill de Blasio）去年12月頒布私部門COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種令，以個人自由為由不接種疫苗的厄文（Kyrie Irving）整個賽季都無法在主場出賽。

元旦上任的亞當斯（Eric Adams）曾要求厄文接種COVID-19疫苗，但籃壇支持厄文的聲浪高漲，亞當斯終於在籃網爭取季後賽門票關鍵時刻、美國職棒大聯盟新賽季開打前兩週讓步。

在紐約洋基及大都會隊總裁萊文（Randy Levine）、阿德遜（Sandy Alderson）等人陪同下，亞當斯在大都會主場花旗球場宣布調整私部門COVID-19疫苗接種令，以刺激經濟與就業為由讓運動員及藝人豁免，並說原規定只影響紐約本地球員，讓球隊處於「競爭劣勢」。

亞當斯說：「我們以不同方式對待我們的表演者，只因為他們代表主場隊伍謀生、打球，令人無法接受。」

這項政策調整後，曾7度入選明星賽的厄文本季將首度在布魯克林的巴克萊中心出賽，為暫居東區第8、奮力爭取季後賽門票的籃網注入一劑強心針。

外界認為洋基及明星外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）是政策調整下另一受益者。

曾染疫的賈吉COVID-19疫苗接種狀態不明，被問及此事時答覆總是避重就輕。亞當斯鬆綁私部門疫苗接種令後，在佛羅里達州春訓的賈吉告訴媒體他「本來就沒有很擔心」，並將話題導向厄文，說厄文在主場出賽能為籃網帶來助益。

紐約歷經高傳染力變異病毒株Omicron襲擊，近期疫情明顯好轉，亞當斯半個多月前解除校園口罩令、餐廳內用須出示COVID-19疫苗接種證明的政策，這次以簽署行政命令、擴大外地表演者及客場隊伍球員的疫苗接種豁免範圍，替紐約主場球隊與藝人解套，公部門與其餘民間企業、組織則持續受限。

這項政策調整遭白思豪資深醫療顧問瓦爾瑪（Jay Varma）質疑是為厄文量身打造，亞當斯並不苟同。

亞當斯堅稱私部門疫苗接種令不會因此受法律挑戰，並再次向厄文喊話：「你應該去接種疫苗，一切都沒有改變，去打疫苗吧。」（編輯：郭中翰）1110325

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