更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低
科技

男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
PLG
新聞專題
PLG2/253

領航猿換教頭展新氣象 勝攻城獅止跨季對戰5連敗

2022/3/25 22:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北25日電）PLG桃園領航猿前總教頭鄭志龍因戰績不佳請辭，今天由首席助理教練顏行書暫代兵符，球隊也打出新氣象，今天客場以97比89扳倒新竹街口攻城獅，終止跨季對戰5連敗。

P. LEAGUE+聯盟的桃園領航猿賽前戰績以5勝11負，在聯盟6隊當中排名倒數第2，今天遭遇聯盟戰績排名第4的新竹街口攻城獅，過去雙方3次交手，領航猿還未開胡，且平均淨輸19.3分。

雖然對戰處於劣勢，領航猿今天卻展現競爭力，就算首節曾遭遇亂流，被對手打出一波11比0攻勢，不過很快回穩止血。

領航猿射手陳昱瑞在首節時間終了前，在中場投進特大號Logo Shot，助球隊以25比25打平，次節並靠著洋將喬丹（Jordan Tolbert）獨拿9分帶領，半場打完還以48比47取得微幅超前。

下半場領航猿仍緊咬比數，第4節還剩7分43秒靠著洋將喬丹兩罰中1，最多以87比73取得14分領先。

不過攻城獅靠著雙洋將辛巴（Sim Bhullar）禁區打點，與李家瑞的上籃，一度追到只差5分，不過接下來領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）與施顏宗聯手4罰俱中，也成功穩住陣腳，也終止球隊近來的3連敗低潮。

暫代兵符的顏行書率隊止敗，並大膽啟用過去比較少登場的球員，他表示，他告訴球員，每個人上場都能有貢獻，除了進攻、還有跑動、身體的碰撞、壓迫防守，只要每個人都能有貢獻，球隊就會產生好的化學效應。

顏行書強調，他希望從防守做起、團隊不要放棄的球隊文化，可以延伸下去，每個人上場可以不要計較出手、數據，以團隊勝利為主，也希望靠著拚勁把球迷打回來。（編輯：謝雅竹）1110325

延伸閱讀
PLG領航猿網羅貝索維奇 期望捍衛球隊領空無法融入球隊體系 PLG領航猿不與洋將吉倫續約PLG領航猿拚快速球風 目標瞄準總冠軍
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀