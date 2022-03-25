領航猿換教頭展新氣象 勝攻城獅止跨季對戰5連敗

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（中央社記者龍柏安台北25日電）PLG桃園領航猿前總教頭鄭志龍因戰績不佳請辭，今天由首席助理教練顏行書暫代兵符，球隊也打出新氣象，今天客場以97比89扳倒新竹街口攻城獅，終止跨季對戰5連敗。

P. LEAGUE+聯盟的桃園領航猿賽前戰績以5勝11負，在聯盟6隊當中排名倒數第2，今天遭遇聯盟戰績排名第4的新竹街口攻城獅，過去雙方3次交手，領航猿還未開胡，且平均淨輸19.3分。

雖然對戰處於劣勢，領航猿今天卻展現競爭力，就算首節曾遭遇亂流，被對手打出一波11比0攻勢，不過很快回穩止血。

領航猿射手陳昱瑞在首節時間終了前，在中場投進特大號Logo Shot，助球隊以25比25打平，次節並靠著洋將喬丹（Jordan Tolbert）獨拿9分帶領，半場打完還以48比47取得微幅超前。

下半場領航猿仍緊咬比數，第4節還剩7分43秒靠著洋將喬丹兩罰中1，最多以87比73取得14分領先。

不過攻城獅靠著雙洋將辛巴（Sim Bhullar）禁區打點，與李家瑞的上籃，一度追到只差5分，不過接下來領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）與施顏宗聯手4罰俱中，也成功穩住陣腳，也終止球隊近來的3連敗低潮。

暫代兵符的顏行書率隊止敗，並大膽啟用過去比較少登場的球員，他表示，他告訴球員，每個人上場都能有貢獻，除了進攻、還有跑動、身體的碰撞、壓迫防守，只要每個人都能有貢獻，球隊就會產生好的化學效應。

顏行書強調，他希望從防守做起、團隊不要放棄的球隊文化，可以延伸下去，每個人上場可以不要計較出手、數據，以團隊勝利為主，也希望靠著拚勁把球迷打回來。（編輯：謝雅竹）1110325