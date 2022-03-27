台電冠軍戰直落二橫掃太陽神 企排男子組8連霸

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）屏東台電今天在企業排球聯賽男子組總冠軍戰第2戰以3比1擊敗台中太陽神，在3戰2勝制賽事中，拿下2連勝，收下隊史第12冠，完成8連霸。

企業17年甲級排球聯賽男子組衛冕軍台電昨天總冠軍賽首戰以3比1擊敗太陽神，搶先聽牌，兩隊今天在台大綜合體育館繼續碰頭。

台電首局一路領先，但太陽神未讓台電輕鬆得逞，包括太陽神副攻手吳宗軒連續4記ACE球，追成22比22平手，台電關鍵時刻發揮攔網優勢，以25比23驚險搶下首局，次局更僅出現1次失誤，以25比19拿下。

太陽神第3局發揮韌性，反觀台電蔡沛彰、劉鴻敏輪流發生失誤，以23比25棄守，兩隊第4局數度戰成平手，台電頂住壓力，最終以25比21勝出，隊史第12冠到手，完成8連霸。

台電本季例行賽僅輸過1場，總冠軍賽更以直落二奪冠，教頭李鎮鰻出席賽後記者會受訪時表示，有達到目標，他也預告，接下來球隊將繼續補強，鎖定高大的大砲手。

台電男排中間手林宜暉先前因傷所擾，下半季歸隊後持續調整，他坦言狀況還未恢復到最佳、韌帶仍有些發炎，但感謝教練給他機會，讓他透過比賽逐漸找回比賽節奏。（編輯：張雅淨）1110327