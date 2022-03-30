T1林韋翰加盟中信特攻瞄準金盃 4/2迎接首秀

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新北中信特攻籃球隊30日在台北舉辦林韋翰加盟記者會，由總經理張樹人（右）替林韋翰（左）穿上中信特攻16號球衣並合影。中央社記者鄭傑文攝 111年3月30日

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）旅外好手林韋翰回歸台灣籃壇，今天披上職籃T1聯盟新北中信特攻球衣，並選擇背號16號，紀念已逝父親，他將在4月2日出戰桃園雲豹一役迎來首秀，未來目標將幫助球隊奪冠。

中信特攻今天舉辦台灣籃壇頂級控衛林韋翰加盟記者會，林韋翰妻子和兒女也到場見證重要一刻，總經理張樹人更親自為林韋翰披上球衣，而林韋翰選擇背號16號從特攻出發，以紀念父親生日和忌日（1月6日）。

31歲的林韋翰在2019年中國男子籃球職業聯賽（CBA）以第一輪第5順位，被青島男籃選中，展開CBA生涯，這次時隔2年半再度回歸台灣籃壇。

林韋翰已加入球隊練球逾一週，中信特攻總教練李逸驊接受媒體聯訪時表示，林韋翰預計4月2日客場出戰桃園雲豹就會先發上場，但因體能還待調整，屆時將控制其出賽時間。

在李逸驊眼中是林韋翰「本土第一控」，林韋翰則謙虛地說，不認為自己是第一，他點名高雄全家海神後衛布銳克曼（Jason Brickman）、于煥亞以及台灣啤酒英熊蔣淯安都是很好的後衛。

相較於得分，李逸驊更重視助攻對球隊貢獻，對於教練提及林韋翰練球時常傳出不可思議的球，並提醒隊友注意，避免失誤，林韋翰則認為，自己責任重大，「不能讓他們配合我，好的後衛應該是要帶領大家」。

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、台灣籃壇環境變佳與陪伴家人，都是驅使林韋翰回台的因素，「這對我、家人、球團都是不錯的選擇」。他也相信，在他和周儀翔陸續返台發展後，可能也會讓旅外好手劉錚、陳盈駿後續有類似的想法。

在林韋翰成為特攻一員後，李逸驊透露，未來球隊除了擺出「雙衛」外，不排除同時出現3名後衛上場。儘管在禁區悍將凱（Kevin Allen）加入後，特攻陣容將邁入完全體，但李逸驊依舊不敢掉以輕心，點名近期網羅身高230公分德古拉（Samuel Deguara）助陣的台啤英熊，未來將成為可怕的對手。（編輯：張雅淨）1110330

結束旅外生涯返台投入T1職籃的林韋翰（左2）30日出席新北中信特攻加盟記者會，林韋翰妻子與一雙兒女特地到場獻花。中央社記者鄭傑文攝 111年3月30日

旅外好手林韋翰（左2）30日披上職籃T1聯盟新北中信特攻16號球衣，總教練李逸驊（左）和隊友林秉聖（右2）、魏嘉豪（右）出席記者會合影。中央社記者鄭傑文攝 111年3月30日