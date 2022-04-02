劉予承首度入選開季一軍 心態更成熟不緊張

年僅20歲的投手劉予承2020年以第3指名加入中職統一獅隊，今年從春訓開始狀況就很好，在熱身賽頻頻飆出150公里以上火球，最後也順利從一軍出發。他2日賽前表示，在公布名單之前一定會期待能開季一軍，「去年就知道自己有這樣的能力，所以今年在春訓階段就把自己準備好。」中央社記者張新偉攝 111年4月2日

（中央社記者楊啟芳台中2日電）中職統一獅隊火球男劉予承今年順利入選開季一軍名單，雖然之前在一軍沒有出賽紀錄，不過他從春訓到熱身賽表現都讓教練團滿意，他表示，本季自己心態更成熟，並不會緊張。

年僅20歲的劉予承是在2020年以第3指名加入獅隊，今年從春訓開始狀況就很好，在熱身賽頻頻飆出150公里以上火球，引起矚目，最後也順利從一軍出發。他今天賽前接受媒體訪問時表示，在公布名單之前一定會期待可以開季一軍，「去年就知道自己有這樣的能力，所以今年在春訓階段就把自己準備好。」

劉予承指出，現在心態已經調適好，並準備好要面對一軍比較厲害的打者，之前也有去請教學長，包括其他隊伍、選手習性，去制定投球策略。談到今年自己的不同，他提到，本季心態更成熟，有針對比較難對付的打者去做一些功課。

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昨天公布確定入選開季一軍名單後，劉予承笑說，總教練林岳平有問他會不會緊張，「我說不會，現在還沒有那麼緊張，保持平常心。」劉予承指出，自己算是比較不容易緊張的類型，尤其經過一些比賽磨練之後，慢慢累積經驗就比較不容易緊張。

雖然是獅隊的潛力新秀投手，不過劉予承笑說，其實家人都是「象迷」，「當初被統一選到時他們的心情可能滿失望，但我就說既然我來這邊，就能希望他們支持一下統一獅。」至於本季目標，他表示，希望能穩定出賽，在一軍表現不要大起大落，至少要給教練信任感。（編輯：卞金峰）1110402