潘威倫7局無失分拿生涯147勝 率獅隊擊敗味全龍

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中華職棒33年球季展開，統一獅隊5日繼續在台南棒球場與味全龍隊交手，獅隊派出40歲投手潘威倫先發，總計用65球投7局，僅被敲出2支安打，投出2次四壞保送、無失分，率隊拿下勝利、終止開季2連敗。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月5日

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職統一獅隊開季吞下2連敗，今天40歲老經驗投手潘威倫再度投出王牌身手，7局無失分、優質先發，率隊以4比0擊敗味全龍隊，潘威倫拿下生涯147勝，推進個人保持的中職勝投紀錄。

中華職棒33年球季2日開打，獅隊今天賽前勝場還沒開張，今天繼續在台南棒球場與味全龍隊交手，獅隊派出40歲投手潘威倫先發，潘威倫上一次一軍先發出賽為2020年10月24日，味全龍隊則派出24歲投手郭郁政先發。

潘威倫今天用球數精簡、展現壓制力，總計用65球投7局，僅被敲出2支安打，投出2次四壞保送、無失分，率隊拿下勝利，獅隊終止開季2連敗、對戰味全龍隊跨季5連敗。

潘威倫以40歲又31天年紀拿下勝投，為個人生涯第147勝，繼續推進中職最多勝投紀錄，上一次有超過40歲的本土投手先發勝投，已經是2001年9月24日，興農牛隊投手陽介仁以42歲又8天拿下先發勝，潘威倫獲選單場最有價值球員（MVP）。

今天兩隊前4局都沒有拿下分數，5局獅隊靠著羅薩二壘打、施冠宇適時安打，送回團隊第1分，6局2人出局後，林靖凱、蘇智傑接連安打，羅薩開轟，3分砲替球隊多添保險分，也是羅薩中職生涯首轟。

施冠宇把握今年獅隊外野傷兵機會，開季一軍出發，今天先發打6棒、守右外野，5局敲出帶有打點的安打，中職生涯首打點進帳。（編輯：陳仁華）1110405