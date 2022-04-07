江少慶本季首戰先發吞敗 自認要加強決勝球

中華職棒富邦悍將投手江少慶（圖）4日先發時，僅投3.2局失4分吞下敗投，他7日受訪時表示，確實還有地方要調整，尤其是2好球之後的決勝球。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月7日

（中央社記者楊啟芳新北7日電）中職富邦悍將本土王牌江少慶在上一場先發時，僅投3.2局失4分吞敗。他今天表示，確實還有地方要調整，尤其是2好球之後的決勝球，不過經過完整春訓，他認為今年心態較舒服。

江少慶在4日本季初登板先發對中信兄弟，用93球僅投3.2局，被敲7支安打，其中包含被許基宏、福來喜敲全壘打，投1次保送、6次三振，失掉4分，最後吞下敗投。談到第1場出賽的狀況，江少慶今天接受媒體訪問時表示：「狀況其實還不錯，接下來還有更多比賽，可以繼續加油，把該修正的修正。」

去年江少慶季中初登板時投3局失4分，他笑說：「比起去年第1場很混亂，我覺得今年已經算OK了。」不過江少慶指出，4日先發時投不好的關鍵是2好球後的決勝球沒有投出來，雖然很容易就拿到2好球，但之後都會被打者破壞掉，導致用掉很多球數，「會以這個方向來做下一場調整，把各個變化球再做更好一點」。

去年江少慶是季中才加入，今年經過完整春訓後，要迎接第一個中職完整球季。他表示，今年整體心態比較舒服一點，「去年是半季，心情比較浮動，剛好又碰到疫情停賽，不知道什麼時候開打，所以準備有點臨時；像今年就有完整春訓，心態上會比較舒服」。

中職本季前6場就出現15轟，引發比賽用球又變「彈」的討論，江少慶表示，這不是自己可以控制的事情，不過上一場比賽被許基宏打的全壘打，自認那顆球的位移已經很大了，「當下打出去就覺得打者真的厲害」。

江少慶也指出，在中職投球真的不簡單，因為對戰頻繁，要考驗誰的調整比較快。（編輯：管中維）1110407