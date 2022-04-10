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悍將洋投威迪茲上一軍 本週定位中繼

2022/4/10 13:30（4/10 19:03 更新）
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中職富邦悍將隊洋投威迪茲（右）10日上一軍、本週定位中繼出賽，威迪茲表示，無論先發、中繼都會做好準備。中央社記者謝靜雯攝 111年4月10日
中職富邦悍將隊洋投威迪茲（右）10日上一軍、本週定位中繼出賽，威迪茲表示，無論先發、中繼都會做好準備。中央社記者謝靜雯攝 111年4月10日
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（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職富邦悍將隊洋投威迪茲今天上一軍、本週定位中繼出賽，威迪茲表示，無論先發、中繼都會做好準備，感謝前東家中信兄弟為他開了門、踏入中職，也感謝悍將球團給他機會。

中職富邦悍將隊洋投威迪茲去年球季效力中信兄弟隊譯名為華德茲，威迪茲8日在二軍中繼出賽，總計投1.1局被敲3支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。

總教練丘昌榮表示，8日二軍出賽後有接到投手教練的電話，說威迪茲狀況不錯，威迪茲本週原則上不會先發，都定位中繼出賽，連2天延長賽也消耗了不少牛棚。

威迪茲表示，感謝上天幫忙，從隔離檢疫期間就持續維持自主訓練，二軍出賽感覺不錯。威迪茲去年跟著兄弟隊拿下總冠軍，他感謝前東家引薦、讓他開啟中職生涯，也感謝悍將隊教練團給他第2次機會和舞台。

丘昌榮去年球季也是兄弟隊教練團成員，威迪茲表示，到了新環境有熟識教練團幫助很大，丘昌榮也會提醒一些與打者的應對，目前與新隊友的相處也很好、大家都很親切。威迪茲自評目前調整狀況不錯，無論先發、中繼定位都沒有問題。（編輯：張雅淨）1110410

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