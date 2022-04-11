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球風不符 T1中信特攻與洋將厄力分手

2022/4/11 14:08
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（中央社記者黃巧雯台北11日電）繼亞洲外援球員查拉帝將返回泰國加入國家隊後，台灣職籃T1聯盟新北中信特攻今天宣布，考量洋將厄力的球風，決定結束與厄力的合約。

T1聯盟元年2021-22球季例行賽球員註冊及交易大限截止後，中信特攻連2天球員異動。中信特攻今天發布新聞稿指出，儘管洋將厄力（Cleanthony Early）本季出賽12場，繳出場均27.6分、8.9籃板的高效率表現，且總能在得分乾旱期挺身而出，但考量厄力現今球風，決定結束合約。

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中信特攻強調，目前最重要任務是備戰季後賽，所有決策皆以團隊共同達成目標為優先，特攻陣中有許多本土新秀，球隊期待洋將能以輔助角色幫助本土球員成長，以應付未來每一場高張力的季後賽對決，打出符合球迷期待的團隊籃球。

中信特攻目前戰績14勝11敗，在6隊中暫居第4。球團昨天已表示，亞洲外援查拉帝（Chanatip Jakrawan）受泰國國家隊徵召，決定月中回泰國為國家隊效力，厄力離開後，目前外援陣容剩下外援艾斯（Aaron Epps）、馬龍（Marlon Johnson）、凱（Kevin Allen）與亞洲外援夏樂（Avery Schare）。（編輯：屈享平）1110411

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