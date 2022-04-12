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林智勝延長賽致勝安龍搶勝 兄弟5連敗

2022/4/12 23:01（4/12 23:11 更新）
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中職中信兄弟隊與味全龍隊12日交手，兩隊鏖戰至延長賽11局，味全龍隊靠著林智勝（前）致勝安打，終場以6比5拿勝。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月12日
中職中信兄弟隊與味全龍隊12日交手，兩隊鏖戰至延長賽11局，味全龍隊靠著林智勝（前）致勝安打，終場以6比5拿勝。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月12日
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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中職中信兄弟隊今天與味全龍隊交手，兩隊鏖戰至延長賽11局，味全龍隊靠著林智勝致勝安打，終場以6比5拿勝，兄弟雖然中止連25局無得分紀錄，但也吞下近期5連敗。

中華職棒中信兄弟隊今天賽前吞下4連敗、寫下連21局無得分紀錄，今天在主場洲際棒球場與味全龍隊交手，兄弟前4局打完0比1落後。

兄弟5局靠著李聖裕率先安打開啟攻勢，潘志芳安打推進，再靠著滾地球、江坤宇適時安打，一棒送回2分、超前比數，也中止連25局未得分紀錄，周思齊敲出二壘打，送回兄弟第3分。

兄弟6局靠著陳子豪二壘打、詹子賢選到四壞保送，1人出局後潘志芳敲出二壘打、送回2分，幫助球隊取得5比1領先。

味全龍隊7局再起攻勢，靠著失誤、張政禹、郭天信接連安打先追1分，林智勝選到保送，邱辰、李凱威接連安打追分，5比5將比數扳平。

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兩隊9局打完5比5僵持不下，延長賽11局味全龍隊靠著保送、郭天信內野安打攻占一、二壘，林智勝敲出左外野方向安打、送回致勝分，率隊拿下勝利，林智勝今天單場4打數敲1安，選到2次保送，貢獻關鍵打點，林智勝拿下單場最有價值球員（MVP）。

兄弟隊投手呂彥青本季首場出賽為後援登板，今天投4.2局被敲3支安打，投出6次三振、失掉1分責失分、承擔敗投。（編輯：張芷瑄）1110412

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