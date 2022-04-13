小聯盟鄭宗哲敲再見安打建功 李灝宇敲安選保送

（中央社記者楊啟芳台北13日電）美國職棒小聯盟海盜隊1A的鄭宗哲今天在9局下敲出生涯首支再見安打，幫助球隊獲勝；費城人隊1A的李灝宇則是3打數敲1支安打，選到1次保送，還跑出首次盜壘成功。

小聯盟1A今天海盜隊與老虎隊的比賽，鄭宗哲先發打第2棒、擔任游擊手，1局下擊出二壘滾地球出局，3局下擊出右外野飛球出局，5局下擊出二壘滾地球出局，7局下吞下三振，前4個打席都沒有安打演出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過到了9局下雙方3比3平手時，海盜隊因為1支安打、對方1次失誤攻占一、二壘，接著鄭宗哲敲出右半邊方向再見安打，幫助球隊終場以4比3奪下勝利，這也是他職業生涯首支再見安打。鄭宗哲目前出賽4場，19打數敲出4支安打，目前打擊率2成11。

另外一場小聯盟1A賽事，李灝宇所屬的費城人隊與大都會隊交手，李灝宇先發打第3棒、擔任游擊手，1局上擊出右外野飛球出局；4局上選到保送上壘後，又成功盜上二壘；6局上擊出二壘飛球出局，8局上敲出一壘安打。總計李灝宇3打數敲出1支安打，選到1次保送，目前打擊率達3成08。（編輯：陳政偉）1110413