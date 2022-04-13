大專體總會長改選 文大代理校長王淑音高票當選

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大專院校體育總會13日進行會長改選，文化大學代理校長王淑音在147張有效票中共獲得107票，高票獲選為新任會長。（大專體總提供）中央社記者龍柏安傳真 111年4月13日

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（中央社記者龍柏安台北13日電）大專院校體育總會今天進行會長改選，文化大學代理校長王淑音在147張有效票中共獲得107票，高票獲選為新任會長。王淑音強調，上任後除盼鞏固既有優勢，也希望可以走向國際。

現任文化大學代理校長的王淑音，是美國康乃爾大學動物學博士，改選結束接受媒體訪問時說，她不忘推崇前任會長、輔仁大學校長江漢聲，認為其過去奠定了良好基礎，「我們是承先啟後，未來我希望能穩定發展。」

過去幾年，UBA大專籃球聯賽成為最受矚目的大專賽事之一，王淑音盼高能見度的賽事能鞏固現有優勢，也希望提升大學體育教育，透過資源整合，幫助一些弱勢學校可以強化體育教育。

除此之外，大專體總自主經營的SSU大專學生運動網，王淑音則非常肯定SSU的功能與效能，認為未來自媒體的效力將持續擴大，這也對推展學生運動非常有幫助。

今年恰逢有成都世界大學運動會和杭州亞運，王淑音透露，她們會跟各單項協會密切合作，並做選手堅強的後盾，讓大家無後顧之憂出門參賽。

王淑音強調，大專體總未來會持續國際化，除各項賽事盼能與國際接軌，也會努力站出去，而她也透露，今年度的重點賽事非常多，因此幹事部目前將會全部留任，未來就算改組也不會大規模換血。（編輯：張芷瑄）1110413