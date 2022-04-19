陳建宏、許梓奕好投 謝國城盃少棒桃園晉4強

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111年謝國城盃全國少棒錦標賽B組勝部冠軍戰，桃園市隊19日與台南市隊交手，桃園市陳建宏先發4.2局2責失分、好投壓制，率隊以9比4拿勝、晉級4強。圖為陳建宏18日出賽畫面。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）謝國城盃少棒賽B組勝部冠軍戰，桃園市隊今天與台南市隊交手，桃園市陳建宏先發4.2局2責失分、好投壓制，許梓奕後援穩守，率隊以9比4拿勝、晉級4強。

111年謝國城盃全國少棒錦標賽B組勝部冠軍戰，桃園市（中平）與台南市隊（崇學）交手，桃園市比賽前半段就積極搶分。

桃園市隊1局抓準對手開賽不穩，靠著2安、2次四壞保送、1次觸身球保送、捕逸、暴投等狀況，攻下2分，2局單局5安、對手1次守備失誤，一口氣打了10人次，再拿下5分、拉開領先差距。

台南市3局上追回1分，3局下桃園市隊再起攻勢，張睿哲敲出二壘打，許梓奕補上三壘打送回團隊第8分，再靠著暴投跑回第9分。

台南市隊5局追回2分、6局再靠著接連安打、失誤拿下1分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗、落入敗部，將與屏東縣（復興）、台中市（大仁）比賽勝隊交手，爭取4強門票。

桃園市隊先發投手陳建宏總計用62球投4.2局，被敲出4支安打，投出2次三振、失掉3分（2分責失分），拿下勝投；許梓奕後援1.1局被敲2支安打，投出1次三振，失掉1分非責失分、拿下救援成功，打擊方面也有表現，單場2安、貢獻1分打點。

桃園市隊拿下比賽勝利、與台北市（福林）隊攜手晉級4強，4強預計23日舉行、冠軍24日出爐。（編輯：張芷瑄）1110419