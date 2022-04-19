徐承逸完投勝 春季聯賽台東大學拿第8勝

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）成棒春季聯賽大學隊預賽，台東大學先發投手徐承逸完投9局失4分，率隊以7比4擊敗台北市大、拿下第8勝；台灣中油潘文輝後援飆3K，率隊以3比1擊敗中信金融學院。

111年全國成棒甲組春季聯賽C組大學隊預賽，台東大學今天與台北市大交手，台東大學派出投手徐承逸先發，前3局被敲2支安打、無失分，4局接連被敲安打、高飛犧牲打失掉1分。

徐承逸投到7局，再被廖元宏敲出三壘打，一口氣失掉2分，接著讓打者敲出滾地球出局、再掉1分，但沒有擴大失分危機。

徐承逸總計用105球投9局，被敲出10支安打，投出1次四壞保送、1次三振，失掉4分責失分，展現壓制力，幫助球隊拿下勝利。

台東大學今天團隊敲出10支安打，9棒周辰修單場3安、貢獻2分打點，打擊表現最亮眼，余義也有單場1安2打點好表現。

台灣中油（開南大學）今天與中信金融學院交手，兩隊7局打完1比1僵持不下，台灣中油8局有攻勢，靠著失誤、暴投、湯家豪內野安打、短打推進、故意四壞保送，攻占滿壘，楊皓然適時安打，一棒送回2分。

台灣中油先發投手洪宸毅投5局被敲3支安打，投出3次三振、2次保送，失掉1分（無責失）、無關勝敗。

楊家凱中繼3局被敲2支安打，投出5次三振、無失分、拿下勝投，潘文輝後援1局被敲1支安打，投出1次保送，所有出局數都是三振，投出3K、無失分，拿下救援成功。（編輯：張芷瑄）1110419