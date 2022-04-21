MLB卡布瑞拉500轟後挑戰3000安 力拚史上第七人[影]

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（中央社底特律20日綜合外電報導）美國職棒大聯盟底特律老虎指定打擊卡布瑞拉，將在週四面對洋基時挑戰生涯3000支安打紀錄。由於他已達成500支全壘打里程碑，可望成為史上第七位「3000安、500轟」打者。

卡布瑞拉（Miguel Cabrera）今天在主場對陣洋基比賽中，前3次打擊都打出安打，讓他的安打數累積到2999支。不過，在最後打擊時遭到三振，他將再次於系列賽的最後一場比賽中尋求3000安紀錄。

一旦他再打出安打，將成為3000支安打俱樂部的第33名成員，也是大聯盟史上第七名同時有3000支安打和500支全壘打的球員，加入漢克阿倫（Hank Aaron）、梅斯（Willie Mays）、莫瑞（Eddie Murray）、帕梅洛（Rafael Palmeiro）、普侯斯（Albert Pujols）和羅德里格斯（Alex Rodriguez）的行列。卡布瑞拉在上個賽季打出他的第500支全壘打。

老虎今天以3比5的比數輸給洋基後，球隊經理辛區（A.J. Hinch）說：「這是一個很酷的氣氛。我們都支持他。」

卡布瑞拉對於在球隊落後兩分時，無法在最後一次打席擊出安打感到失望。

他說：「（達到3000安）是一個特殊的時刻，但同時我必須做好我的工作，在那種情況下上壘，因為我在那一局是第一位打者。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110421