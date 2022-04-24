春季聯賽李育全開轟 台電分組預賽第4晉級

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）成棒春季聯賽A組社會隊預賽最後一戰，台灣電力今天與桃園市隊交手，台電打線發揮，團隊敲出13支安打、李育全開轟，率隊以11比6拿勝，以預賽排名第4晉級複決賽。

111年全國成棒甲組春季聯賽A組社會隊賽程今天結束，台電與桃園市成棒隊交手，台電投手鄭至軒先發投5局被敲6支安打，投出1次三振、4次四死球，失掉3分責失分、拿下勝投。

桃園市隊1局上就拿下3分，台電1局下追分，抓準對方投手群開賽就有狀況，單局6次四壞保送、2支安打，一口氣追回5分，取得領先。

台電2局靠著李育全2分砲再添分數，5局靠著接連5支安打再拿4分、拉開領先差距，桃園市隊7局追回1分，9局再拿2分，但攻勢沒有延續，台電拿下勝利。

此次春季聯賽，台北興富發隊因為有7名隊職員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），中途退出比賽，社會隊預賽今天結束，新北禾聯戰績15勝3敗、排名第1晉級。

合作金庫與安永鮮物隊戰績同為12勝3敗3和，比較對戰關係後，合庫排名第2、安永鮮物排名第3，台電戰績11勝3敗4和、排名第4晉級複決賽。（編輯：張雅淨）1110424