落後25分大逆轉寫PLG紀錄 夢想家力退領航猿

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家今天在最多落後25分情況下，靠著簡浩決勝節單節4記三分球成功逆襲，締造聯盟紀錄，最終以104比97力退桃園領航猿，收下4連勝。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家昨天擊敗台北富邦勇士，搭上季後賽末班車，今天繼續在主場洲際迷你蛋迎戰桃園領航猿，而領航猿陣中球員林耀宗20日接獲通知次子PCR採檢為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性確診，目前正在居家隔離中。

領航猿首節火力全開，洋將羅賓森（Devin Robinson）、施顏宗、關達祐、吳家駿聯手拉出40比24攻勢，吳家駿次節火力持續發揮，助領航猿最多領先25分，而夢想家試圖縮小差距，上半場結束以46比66落後。

夢想家下半場持續追分，在洋將揚科維奇（Stefan Jankovic）單節12分挹注下，前3節結束夢想家追成77比83。

領航猿得分從首節起逐節減少，下半場僅攻下31分，加上失誤增加，夢想家把握機會展開反攻，靠著決勝節簡浩轟炸對手外線，飆進4記三分球，率隊以104比97逆轉勝出，在滿場3000名球迷見證下，4連勝到手，而夢想家此役落後25分逆轉也寫下聯盟紀錄。

夢想家揚科維奇儘管決勝節6犯提前離場，仍攻下全隊最高25分，另有6籃板、4助攻，簡浩關鍵時刻接管戰局，全場進帳19分，其中14分集中在第4節。

領航猿陣中2人得分達20分，洋將羅賓森拿下28分、11籃板、4助攻，吳家駿進帳本季個人新高22分，另有4籃板、3助攻。

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另一場在新莊體育館賽事，新北國王在主力李愷諺與洋將湯瑪士（Thomas Welsh）缺陣情況下，以92比101不敵來訪高雄鋼鐵人。

鋼鐵人洋將班尼特（Anthony Bennett）繳出37分、19籃板，而布朗（Taylor Braun）拿下11分、12籃板、11助攻，本季第2次達成大三元的成績，也是聯盟史上第2位單季有2次單場大三元的球員，第1位是2020-21賽季當時效力夢想家的洋將塔克（Anthony Tucker）。（編輯：陳仁華）1110424