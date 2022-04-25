謝國城盃青少棒 桃園、新北再1勝晉4強

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）謝國城盃青少棒賽上屆冠軍桃園市隊今天與新竹市隊交手，桃園投打發揮終場以6比0拿勝，下一戰與台中市交手、爭4強門票；上屆亞軍台東縣隊今天以1比5不敵新北市、落入敗部。

111年謝國城盃全國青少棒錦標賽23日開打，預賽採分組雙敗淘汰賽制，取分組前兩名晉級決賽，上屆冠軍桃園市隊（新明）昨天首戰以10比0擊敗嘉義縣（民和），今天與新竹市隊（成德）交手。

桃園市隊先發投手劉任右投3.1局被敲5支安打，投出4次三振，李星漢中繼3.1局被敲4支安打，投出2次保送、2次三振，石晨廷後援0.1局、三振抓到最後一個出局數，替球隊守住勝利，3人連手壓制，沒讓對手拿下分數。

桃園市隊3局有攻勢，宋書桓適時二壘打先拿2分，曹以諺補上二壘打、再添1分，桃園市隊6局再起攻勢，靠著單局3安2保送、對手1次守備失誤，再拿3分、順利拿下比賽勝利，下一戰將與台中市隊（中山）爭A組勝部冠軍，勝隊晉級4強。

上屆亞軍台東縣（泰源）今天與新北市（二重）交手，新北市隊投手李奕鋮先發4.1局失掉1分非責失分、好投壓制，拿下勝投。

新北市隊1局靠著觸身球保送、失誤、洪偉哲三壘打、滾地球，開賽就拿下3分，5局再靠著楊文瑋適時安打添分，7局靠著失誤多跑回1分，終場以5比1拿下勝利。

台東縣隊落入敗部，新北市隊下一戰將與台北市（大理）隊爭B組勝部冠軍，勝隊取得4強門票。（編輯：李亨山）1110425