更多編輯台推薦新聞：
Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看
生活

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？
生活

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

謝國城盃青少棒 桃園、新北再1勝晉4強

2022/4/25 19:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北25日電）謝國城盃青少棒賽上屆冠軍桃園市隊今天與新竹市隊交手，桃園投打發揮終場以6比0拿勝，下一戰與台中市交手、爭4強門票；上屆亞軍台東縣隊今天以1比5不敵新北市、落入敗部。

111年謝國城盃全國青少棒錦標賽23日開打，預賽採分組雙敗淘汰賽制，取分組前兩名晉級決賽，上屆冠軍桃園市隊（新明）昨天首戰以10比0擊敗嘉義縣（民和），今天與新竹市隊（成德）交手。

桃園市隊先發投手劉任右投3.1局被敲5支安打，投出4次三振，李星漢中繼3.1局被敲4支安打，投出2次保送、2次三振，石晨廷後援0.1局、三振抓到最後一個出局數，替球隊守住勝利，3人連手壓制，沒讓對手拿下分數。

桃園市隊3局有攻勢，宋書桓適時二壘打先拿2分，曹以諺補上二壘打、再添1分，桃園市隊6局再起攻勢，靠著單局3安2保送、對手1次守備失誤，再拿3分、順利拿下比賽勝利，下一戰將與台中市隊（中山）爭A組勝部冠軍，勝隊晉級4強。

上屆亞軍台東縣（泰源）今天與新北市（二重）交手，新北市隊投手李奕鋮先發4.1局失掉1分非責失分、好投壓制，拿下勝投。

新北市隊1局靠著觸身球保送、失誤、洪偉哲三壘打、滾地球，開賽就拿下3分，5局再靠著楊文瑋適時安打添分，7局靠著失誤多跑回1分，終場以5比1拿下勝利。

台東縣隊落入敗部，新北市隊下一戰將與台北市（大理）隊爭B組勝部冠軍，勝隊取得4強門票。（編輯：李亨山）1110425

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載