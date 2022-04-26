率灰熊奪季後賽第2種子 莫蘭特獲年度最佳進步獎

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（中央社曼菲斯25日綜合外電報導）率領美國職籃NBA曼菲斯灰熊拿下隊史最佳季後賽第2種子的明星後衛莫蘭特，今天獲選為年度最佳進步獎得主。

22歲的莫蘭特（Ja Morant）這次拿下年度最佳進步獎，是獲得這項殊榮的隊史第1人。NBA是在1985-86球季設立這個獎項，在每個球季表揚比先前的球季表現要好的球員。

NBA「3年級生」莫蘭特獲得38張第1名選票，拿下221分；聖安東尼奧馬刺後衛莫瑞（Dejounte Murray）獲得20張第1名選票，拿下183分，位居第2；克里夫蘭騎士後衛賈蘭德（Darius Garland）獲得11張第1名選票，拿下178分，排在第3。

本季，莫蘭特的平均得分、籃板都是生涯新高，這也讓他首度獲選參加明星賽。這個球季他平均每場比賽可拿下27.4分，比上季多出8.3分。同時，他還有平均5.7籃板、6.7助攻的表現，整體投籃命中率4成93也是生涯最佳。

本季例行賽，灰熊拿下平隊史紀錄的56勝，並贏得隊史最佳的季後賽西區第2種子席次。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110426