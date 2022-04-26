NBA季後賽第5戰爆衝突 獨行俠大勝爵士先聽牌[影]

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天季後賽第5戰回到主場作戰，第4節與猶他爵士爆發衝突，獨行俠靠著唐西奇單場拿下33分，率隊以102比77大勝，系列賽以3比2搶先聽牌。

NBA西區季後賽首輪由第4種子獨行俠與第5種子爵士交手，獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）第4戰傷癒歸隊，轟下30分，卻未能帶領球隊贏球，兩隊前4戰打完，在7戰4勝制系列賽形成2比2平手。

爵士今天季後賽第5戰上半場團隊命中率僅33.3%，且外線手感冰冷，17投僅2中，反觀獨行俠進攻端有所發揮，次節團隊拿下28分更是由唐西奇、布朗森（Jalen Brunson）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）3人一手包辦，獨行俠上半場結束以52比36領先。

唐西奇第3節火力全開砍下19分，與爵士團隊單節得分相當，獨行俠趁機將比分拉開至81比55。

運動媒體「看台報告」（Bleacher Report）在推特貼出影片顯示，比賽在大勢底定情況下，第4節倒數5分33秒，獨行俠唐西奇從弧頂運球殺入禁區欲單手爆扣，但卻遭到爵士懷特塞德（Hassan Whiteside）犯規封阻，並導致唐西奇摔倒在地，讓獨行俠球員不滿。

獨行俠芬尼-史密斯飛奔上前，出手推了懷特塞德，引發雙方的肢體衝突，最終懷特塞德連續吞下2次技術犯規、遭到驅逐出場，獨行俠則是芬尼-史密斯與上前理論的布拉克（Reggie Bullock）各吞下1次技術犯規，布拉克因為第3節已領到1次技術犯規，同樣遭到驅逐出場。而衝突事件並未撼動獨行俠領先優勢，最終以25分差帶走比賽勝利。

獨行俠唐西奇復出第2戰展現全能身手，攻下33分，外加13籃板、5助攻，布朗森、芬尼-史密斯各進帳24分、13分。

爵士隊的克拉克森（Jordan Clarkson）拿下全隊最高20分，而一哥密契爾（Donovan Mitchell）與射手鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）此役攻勢受阻，密契爾15投4中，拿下9分，並在第4節提前傷退，鮑格達諾維奇更是9投全數落空，僅憑藉著罰球進帳2分。（編輯：張雅淨）1110426